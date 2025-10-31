Milan–Roma, scontro al vertice: rossoneri avanti a 2,25 su Sisal.it.

Sfida al vertice nella decima di campionato, a San Siro si affrontano infatti il Milan di Allegri – secondo in classifica a 3 punti dalla vetta – contro la Roma di Gasperini, capolista insieme al Napoli con 21 punti. Il Milan è rimasto imbattuto in 10 delle ultime 11 sfide con i capitolini e, per gli esperti di Sisal, avrà la meglio anche in questa occasione: i rossoneri conducono il pronostico, a 2,25, i giallorossi hanno vinto lo scontro più recente all’Olimpico, ma a San Siro il successo manca dal 2017, ecco che il segno 2 vale 3,60, con il pareggio a 3,10. La Roma segna poco, appena 10 le reti all’attivo, ma ha la miglior difesa del campionato, con soli 4 gol, ed è la squadra che ha ottenuto più clean sheet in trasferta: l’ipotesi che la gara sia con pochi gol prevale, con l’Under 2,50 a 1,60 contro il 2,20 dell’Over, a 1,90 l’opzione che entrambe vadano a segno. Allegri deve fare i conti con assenze pesanti e la scarsa vena realizzata di Gimenez e Leao, che contro i giallorossi potrebbero riscattarsi da un inizio sottotono: le loro marcature sono date rispettivamente a 3,00 e 3,75. Occhio all’ex Saelemaekers, la Roma è la squadra a cui ha segnato di più, il suo gol è a 5,00. Dopo quella al Parma, potrebbe arrivare la seconda marcatura consecutiva di Dovbyk, a 3,75, ma anche Dybala si candida protagonista, a 4,50.

L’altra capolista, il Napoli, punta a difendere la propria leadership nel match casalingo contro un Como in grande forma. Gli azzurri, in casa, sono imbattuti da 16 partite tra tutte le competizioni e partono favoriti anche in questa occasione, con la vittoria a 1,95, l’impresa degli uomini di Fabregas al Maradona è a 4,50, il pareggio a 3,10. Occhi puntati poi su Cremonese – Juventus, per la prima di Spalletti alla guida dei bianconeri. Un esordio vincente quello del tecnico di Certaldo, la Juve è infatti a un rasoterra 1,48, contro il 7,00 dei padroni di casa e il 4,25 del pareggio. Grande chance di raggiungere la vetta della classifica per l’Inter, che va a Verona da super favorita: ai gialloblù servono punti salvezza, ma sarà difficile conquistarli contro i nerazzurri, nettamente favoriti a 1,38, si sale a 8,00 per il successo degli scaligeri, il pareggio è a 5,00. A caccia di punti preziosi anche la Fiorentina in quello che si prefigura come un vero e proprio scontro salvezza con il Lecce: la viola è avanti a 1,62 contro il 5,75 dei salentini. L’Atalanta, unica ancora imbattuta in Serie A, è favorita a 1,80, nella trasferta contro l’Udinese, a 4,50, mentre la Lazio conduce il pronostico nel match casalingo contro il Cagliari, a 1,57 contro il 6,00 dei sardi.