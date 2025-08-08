circle x black
Monaco-Inter, oggi amichevole per i nerazzurri: orario, probabili formazioni e dove vederla

Secondo test dell'estate per la squadra di Cristian Chivu

Cristian Chivu - Fotogramma/IPA
Cristian Chivu - Fotogramma/IPA
08 agosto 2025 | 08.09
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Torna in campo l'Inter. Oggi, venerdì 8 agosto, la squadra di Cristian Chivu affronterà il Monaco in amichevole. Si tratta del secondo test del pre-campionato per i nerazzurri, che pochi giorni fa hanno 'cominciato' la stagione con una prima sgambata contro la neonata squadra Under 23. Ecco orario, probabili formazioni e dove vedere l'amichevole di oggi tra Inter e Monaco.

Monaco-Inter, orario e probabili formazioni

Ecco le probabili formazioni dell'amichevole tra Monaco e Inter, in programma oggi alle 20:

Monaco (4-4-2) Kohn; Teze, Dier, Mawissa, Caio Henrique; Minamino, Zakaria, Camara, Golovin; Biereth, Balogun. All. Hutter.

Inter (3-5-2) Sommer; Darmian, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Sucic, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Lautaro, Bonny. All. Chivu.

Monaco-Inter, dove vederla

L'amichevole tra Monaco e Inter sarà visibile in streaming su Dazn. Per seguire il match sarà necessario un abbonamento e connettersi alla piattaforma attraverso pc, smartphone o tablet. Per gli abbonati Sky con Dazn, gara visibile anche al canale 214 di Sky.

