Mondiale motonautica a Rodi Garganico, i risultati della giornata conclusiva

Giornata conclusiva della motonautica mondiale al Porto di Rodi Garganico dove lo sport, lo spettacolo ed il fair play hanno regalato al pubblico emozioni e tanta adrenalina tipica degli sport motoristici: ingredienti giusti che hanno portato tante persone a conoscere ed apprezzare il valore dello staff della più bella Marina d’Italia in terra di Puglia. L’evento è stato supportato dal cantiere nato nel 2017 con lo scopo di offrire la propria professionalità e competenza alle imbarcazioni che stazionano o transitano presso il Porto di Rodi Garganico. Il prestigio del cantiere è determinato dalla presenza delle migliori aziende della nautica mondiale. Man, Volvo Penta, Caterpillar, FTP, FNM, Ray Marine, Jotun, Kohler, Zipwake, Saim Group, Quick, Besenzoni, Aventix, Waveless, Mastervolt, ABT-Trac, sono solo i marchi ufficiali in esclusiva di zona che vanta il cantiere.

Per Marino Masiero ceo del Porto: “Questa competizione ha dimostrato l’alto livello della Marina grazie ad uno staff di eccellenza che opera in sintonia con il contesto istituzionale – Regione Puglia e Comune di Rodi Garganico -. Il mondiale 3D/5000 ha messo in campo scafi, team, meccanici e staff che hanno dimostrato che l’Off Shore è vivo e può essere preso a modello per il prossimo rilancio delle diverse discipline della motonautica italiana.

L’evento si è potuto concretizzare grazie alla collaborazione di Regione Puglia, Comune di Rodi Garganico, Porto Turistico di Rodi Garganico, Assonautica Territoriale Gargano, Capitaneria di Porto, Guardia di Finanza, Protezione Civile. Un particolare contributo al successo dell’iniziativa è pervenuto da: Marinmotors di Cassa Matteo, Molino De Vita, CBI Europe, Impianti Belcastro, OP Parco della Peranzana, Verga Nautic Jet, AD Mobility, Carni Più, Biocantina Giannattasio di Trinitapoli, Pisan Battèl, Ittica Corba Rossa del Gargano. Su input della Regione Puglia è stata promossa dagli organizzatori l’iniziativa “Allènati contro la violenza”, campagna antiviolenza sulle donne assieme ad una serie di attività volte a consolidare il sano e corretto stile di vita.

La prima prova del mondiale Classe 3D/5000, dopo due gare, si è conclusa con la vittoria del veterano Serafino Barlesi in coppia con l’altrettanto famoso pilota Tomaso Polli su BLU BANCA ITA; in seconda posizione i norvegesi su ENIGMA 55 (E. SUNDBLAND JOHANSEN - A. BREDE MAGNUSSEN); terzi gli svedesi Groth Fyro e Johansson su De Mitri 86, quarti 54 ENIGMA dei norvegesi (L. NIKOLAISEN - A. STRAND). In quinta posizione 22 ALILAGUNA ITA di (G. COLTRO - D. CARDAZZO); sesti HOSES TECHNOLOG ITA di F. MAGNANI - M. COSMA, settimi MARCO ITA di (G. MONTAVOCI - L. COSTANTINI), ottavi i francesi di Frojo Powerboat. “Le due prove – ha dichiarato Giampaolo Montavoci – hanno messo in evidenza la competitività di questa disciplina sportiva, soprattutto dalla terza posizione alla sesta con continui ingaggi che hanno reso la gara molto divertente e spettacolare per il pubblico. Non soltanto la prova del Mondiale è stata entusiasmante ma, possiamo dire di aver vissuto diverse giornate all’insegna dello sport di altissimo livello. Moltissime iniziative sono state promosse dal comitato organizzatore, molto apprezzata è stata l’esibizione del pluricampione di Free Style moto d’acqua il romano Roberto Mariani. Il bilancio degli eventi ha messo in evidenza il valore dei nostri piloti e di tutto lo staff organizzativo che ha dimostrato grande efficienza regalando ad uno dei più bei porti dell’Adriatico un connubio molto apprezzato di sport e life style. Il mondiale proseguirà ora alla volta di Arendal in Norvegia, sede storica del mondiale offshore, ove sono previsti 50.000 spettatori e si concluderà a Cervia dal 5 all’8 Settembre”.