Mondiale Off shore di motonautica, Blu Banca vince la short race a Rodi Garganico

Esordio adrenalinico a Rodi Garganico per il Campionato del Mondo di Off Shore - Grand Prix Regione Puglia -Trofeo Città di Rodi Garganico - Memorial Mario Paolo Masiero. La prima giornata di gare è stata caratterizzata dal duello tra Foresti e Suardi D96 (Francois Pinelli – Jan Trygve Braaten) e Blu Banca D20 (Serafino Barlesi- Kumlin Joakin), con quest’ultima imbarcazione che ha avuto la meglio, portando a casa il successo nella short race.

Il podio è stato completato da Johnsson Racing D101 (Marcus Johnsson – Jussi Millymaki), seguito da Hoses Technology D2 (Diego Cardazzo – Gianluca Coltro), Marco D6 (Giampaolo Montavoci – Leopoldo Assi), Gasbeton – D10 (Lorenzo Bacchi – Andrea Bacchi), tessilmare D8 (Fabio Magnani – Alberto Huober) e Besenzoni D 17 (Mario Petroni – Fernando Demitri).

Il pubblico, accorso in massa per assistere allo spettacolo della motonautica internazionale, ha potuto godere di una competizione ad alti livelli con la Formula 1 del mare che ha sfrecciato sulla costa di Rodi Garganico, come consuetudine ormai da cinque anni.

Gara 2 definirà la classifica finale del Grand Prix Regione Puglia -Trofeo Città di Rodi Garganico - Memorial Mario Paolo Masiero, organizzato da ASD Motonautica Gargano e Porto Turistico di Rodi Garganico, con il supporto della Regione Puglia, Puglia 2026 European Region of Sport, di Carni+, P4Energy, Marin Motors, Fim, Uim e “Alleati Contro la Violenza”, che ancora una volta consolidano agli occhi del pubblico la loro posizione di eccellenti organizzatori di eventi sportivi motonautici.