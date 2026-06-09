I tifosi di calcio cinesi, ancora una volta privati della presenza della loro nazionale ai Mondiali 2026, hanno spostato il loro sostegno sull'arbitro Ma Ning, affinché rappresenti con orgoglio il loro Paese. Per coincidenza, i colori della nazionale sono il rosso e il giallo, proprio come i cartellini che Ma Ning è solito distribuire con zelo, guadagnandosi il soprannome di "Maestro dei Cartellini". La nazionale maschile non è riuscita a qualificarsi per la sesta volta consecutiva, dopo aver partecipato all'edizione finale del 2002, la sua unica apparizione nella storia. Nel frattempo, Ma Ning, 46 anni, ha acquisito un'inaspettata notorietà dopo aver pubblicato il mese scorso le foto della sua partenza per la competizione. Un hashtag relativo al suo viaggio è stato visualizzato più di 3,6 milioni di volte su Weibo, la piattaforma social cinese. Il suo account RedNote, un'altra piattaforma popolare, ha guadagnato 195.000 follower in meno di due settimane.

Ma Ning ha collaborato con marchi come il produttore di laptop Lenovo, il produttore di elettronica Hisense e il gruppo lattiero-caseario Mengniu. Una foto che circola sui social media lo ritrae in un aeroporto cinese, in procinto di partire per il grande torneo di calcio. "Probabilmente il suo bagaglio è pieno di cartellini gialli e rossi", ha commentato un utente di Weibo. Ma Ning si è guadagnato il suo soprannome per aver estratto nove cartellini gialli e tre rossi durante un acceso derby di Shanghai nel 2015. "Tutto il paese è con te (tranne la nazionale cinese)", ha commentato un altro utente, ironizzando sulla mancata qualificazione della nazionale. Ma Ning partecipa al suo secondo Mondiale, dopo aver debuttato come quarto ufficiale in Qatar nel 2022. È l'unico arbitro cinese nella lista Fifa dei 52. In Nord America è affiancato dall'assistente arbitrale Zhou Fei e dal Var Fu Ming.