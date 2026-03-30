circle x black
Cerca nel sito
 

Mondiali 2026, Italia-Bosnia: obiettivo cancellare Svezia e Macedonia

Gli Azzurri “rivedono” il Mondiale a 1,20 su Sisal.it

Mondiali 2026, Italia-Bosnia: obiettivo cancellare Svezia e Macedonia
30 marzo 2026 | 15.10
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Novanta minuti, o forse più, per riassaporare il profumo di un Mondiale di calcio. L’Italia è a una sola partita dal tornare, dopo 12 lunghissimi anni, a disputare la rassegna iridata: l’obiettivo è cancellare le partite con Svezia e Macedonia del Nord, match che ci sono costati l’eliminazione. Gli Azzurri, nel gelo di Zenica, sfidano la Bosnia-Erzegovina per un posto tra le migliori 48 squadre del pianeta. Gli esperti Sisal, nonostante le condizioni ambientali molto complesse, vedono l’Italia favorita a 1,52 rispetto al 7,00 dei padroni di casa mentre il pareggio si gioca a 4,00. La bilancia pende ancora di più dalla parte degli Azzurri per il passaggio turno: i ragazzi di Gattuso ai Mondiali è offerto a quota rasoterra, 1,20, mentre si sale fino a 4,25 per vedere la Bosnia ai gironi mondiali. Vista la posta in palio, altissima, l’Under, a 1,65, si fa preferire all’Over, a 2,10. Si preannuncia una partita molto fisica: l’ipotesi di vedere almeno 6 cartellini sventolati dall’arbitro Turpin è ipotesi in quota a 2,80. A proposito del fischietto francese, un intervento al VAR è dato a 3,00 mentre uno tra Barbarez e Gattuso che riceve un’ammonizione, pagherebbe 4 volte la posta.

CTA

Il bomber all-time della sfida è una vecchia conoscenza del campionato italiano: Edin Dzeko. Il Cigno di Sarajevo, a segno contro il Galles, è offerto a 5,00 mentre la nuova stella del calcio bosniaco, Kerim Alajbegović protagonista con gol o assist è in quota a 4,50. In casa azzurra, Moise Kean, in gol a 2,25, e Pio Esposito, primo marcatore a 4,50, sono le punte di diamante offensive dell’Italia. Federico Dimarco è pronto a innescare le frecce azzurre: un assist del terzino dell’Inter è dato a 2,75.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
sisal calcio Mondiali 2026 Italia Bosnia
Vedi anche
Robert Pattinson: “L’Ariete è un red flag”. Per i fan è una frecciatina all’ex Kristen Stewart - Video
News to go
Social Media, proposta di legge Pd contro dipendenza da algoritmi
Teramo, crolla palazzina e la frana si allarga a Silvi: scuole chiuse. Il sindaco: "Cederanno altre strutture" - Video
News to go
Influenza aviaria, identificato in Lombardia un caso umano
Dario Fo, nelle immagini inedite di Bordoni l'attivismo politico del Nobel nel 1974 - Video
News to go
Ora legale, stanotte lancette avanti di un'ora
Trump: "L'Iran deve aprire lo Stretto di... Trump" - Video
Zendaya e Pattinson a Roma, i loro segreti sull'amore all'anteprima di 'The Drama' - Video
News to go
Ondata di maltempo sull'Italia, pioggia e neve: le previsioni
Santanchè arriva al ministero, nessuna risposta ai cronisti sulla richiesta di dimissioni - Video
News to go
Caro carburanti, Spagna meta del 'turismo del pieno'
News to go
Epatite A, crescono i ricoveri a Napoli: nuovi casi anche nel Lazio


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza