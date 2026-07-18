Dopo aver spiegato come risolvere guerre, economie, dazi e crisi internazionali, Donald Trump ha deciso di allargare il suo campo di competenza anche al calcio. L'ultimo ruolo che sembra essersi cucito addosso è quello di opinionista tattico d'eccezione, in veste di padrone di casa del Mondiale 2026, il presidente Usa ha dispensato commenti sulla gestione tattica del Ct dell'Ingilterra Thomas Tuchel, nella semifinale mondiale persa contro l'Argentina. Con la consueta modestia che lo contraddistingue, il presidente americano ha lasciato intendere che forse lui non sa molto di calcio, salvo poi analizzare movimenti, giocatori e atteggiamenti offensivi come un veterano della panchina. Chissà se la prossima tappa sarà un master accelerato per commissari tecnici o direttamente una candidatura da ct.

Comunque alla lunga lista di critici della tattica messa in campo dall'Inghilterra di Tuchel sfida persa contro l'Argentina in rimonta, si è aggiunta la voce di Trump che ha lanciato una frecciatina, seppur velata, alla decisione del ct Thomas Tuchel di adottare una tattica difensiva dopo il vantaggio dell'Inghilterra contro l'Argentina mercoledì. Parlando a un ricevimento a New York insieme al presidente della Fifa Gianni Infantino, Trump ha menzionato il capitano dell'Inghilterra Harry Kane, con cui aveva giocato a golf in Florida 18 mesi prima. "Avete un grande giocatore in Inghilterra, con cui ho giocato a golf, Harry", ha detto Trump. "Forse hanno commesso un errore schierandolo in difesa. Ma cosa ne so io di calcio...?", ha aggiunto Trump. "Sono passati in vantaggio e hanno schierato il loro miglior giocatore in difesa. Dobbiamo essere un po' più offensivi, no? Cosa ne so io di allenamento?".

Il commissario tecnico dell'Inghilterra, Thomas Tuchel, è stato duramente criticato per aver tolto due attaccanti e inserito dei difensori nell'ultima mezz'ora della partita contro l'Argentina, costringendo l'Inghilterra a chiudersi in difesa nonostante Kane fosse rimasto in campo ma con compiti più difensivi che offensivi. Lionel Messi ha quindi sfruttato lo spazio creatosi e ha fornito gli assist che hanno portato ai due gol argentini, che hanno permesso alla nazionale sudamericana di accedere alla finale. Tuchel ha ribadito venerdì la validità delle sue scelte tattiche. "No, non mi pento della mia decisione. Pensavo che fossimo diventati troppo passivi", ha dichiarato Tuchel. "Stavo cercando di aiutare la squadra".