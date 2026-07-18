Basta una battuta di Donald Trump per far ripartire il tormentone: la Fifa favorisce l'Argentina e vuole che Leo Messi trionfi nei Mondiali 2026. A poche ore dalla finale, che andrà in scena domani tra Argentina e Spagna a New York, su X rimbalzano i video dell'evento che si è svolto a New York, con Trump accanto al presidente della Fifa, Gianni Infantino.

"La definizione ufficiale è che la Fifa è fornitrice ufficiale di felicità da 120 anni", dice Infantino nel suo intervento. "A meno che la sua squadra perda", la chiosa di Trump tra i sorrisi. Una battuta diventa l'assist per alimentare di nuovo le 'teorie del complotto': la Fifa, secondo i tifosi di quasi tutte le squadre, sta favorendo l'Argentina nel torneo che si chiuderà tra poche ore. I video relativi a presunti 'omaggi' a Leo Messi & co. non si contano più.

Gianni Infantino🗣️: “FIFA is officially the provider of happiness”



Trump🗣️: “Unless his team loses (Argentina)



Trump calling out Infantino for being corrupt right to his face on live camera is wild😭😭 pic.twitter.com/Z0SvDne3UZ — 𝐎𝐇𝐄𝐍𝐄 🇪🇸 (@ik_ohene7) July 18, 2026

Dalla mancata ammonizione (o espulsione) del numero 10 per un pestone ad un avversario nel primo match con l'Algeria alle decisioni arbitrali 'sospette' contro Capo Verde, Svizzera e Egitto. Quindi, la semifinale contro l'Inghilterra: il gioco duro degli argentini è stato tollerato per tutto il primo tempo e la rimonta albiceleste sarebbe stata condizionata da un fallo di Messi su Spence nell'azione che ha portato al gol del 2-1 al 92'. Poco probabile, se non impossibile, che Trump si sia fatto portavoce del 'malcontento mondiale' con la sua battuta. Poche parole del presidente americano, però, sono più che sufficienti per i tifosi di quasi ogni latitudine.