circle x black
Cerca nel sito
 

Mondiali, oggi Canada-Svizzera: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv (in chiaro)

I padroni di casa affrontano gli elvetici a Vancouver

Jonathan David - Ipa/Fotogramma
Jonathan David - Ipa/Fotogramma
24 giugno 2026 | 08.55
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Canada e Svizzera si sfidano per la leadership del gruppo B dei Mondiali. Oggi, mercoledì 24 giugno, i nordamericani, padroni di casa, affrontano i rossocrociati alle ore 21 al BC Place di Vancouver. Le due nazionali guidano il girone con 4 punti, seguite da Bosnia e Qatar, che si sfideranno in contemporanea al Lumen Field di Seattle, a quota 1. Ecco orario, probabili formazioni e dove vedere la partita in tv e streaming.

Canada-Svizzera, orario e probabili formazioni

Ecco le probabili formazioni di Canada-Svizzera, in campo oggi alle 21:

CANADA (4-4-2): Crepeau; Johnston, Cornelius, de Fougerolles, Laryea; Buchanan, Eustaquio, Saliba, Ali Ahmed; David, Larin. Allenatore: Jesse Marsch.

SVIZZERA (4-2-3-1): Kobel; Widmer, Akanji, Elvedi, Rodriguez; Freuler, Xhaka; Ndoye, Manzambi, Vargas; Embolo. Allenatore: Murat Yakin.

Canada-Svizzera, dove vederla in tv

La partita dei Mondiali 2026 tra Canada e Svizzera sarà visibile in diretta su Rai 1 e su Dazn e in streaming su Rai Play e sull'app di Dazn.

Leggi anche
Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
mondiali canada svizzera Mondiali 2026
Vedi anche
Zendaya e Tom Holland mano nella mano a Roma: "I veri supereroi sono tra noi" - Video
News to go
Stop al lavoro, torna la norma anti-caldo
Agente morto dopo inseguimento, il saluto di cordoglio delle forze di polizia - Video
Fine vita, fratelli Gentili: "Noi affetti da Sla vogliamo la libertà di scegliere" - Video
Ponza, 40 kg di hashish in una grotta: l'intervento dei sommozzatori della Finanza – Video
L'attacco di Trump a Meloni, l'audio originale della telefonata - Video
Starmer si dimette, la battuta di Trump: "Non era Winston Churchill" - Video
Foggia, ricettazione e riciclaggio pezzi ricambio auto rubate: 8 arresti - Video
News to go
Autovelox, Salvini firma il decreto: cambiano le regole
Pietro Orlandi: "43 anni fa spariva Emanuela, ricostruiamo quei momenti per fare chiarezza"
Malagò nuovo presidente Figc: "Ho 3900 messaggi sul cellulare, ora cominciamo a metterci la testa"
Sorelle ritrovate, il procuratore: "Quando le abbiamo trovate non hanno fatto i salti di gioia" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza