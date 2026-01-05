circle x black
Mondiali Kings League, Italia-Francia 8-0: esordio super degli azzurri

Debutto convincente per la nazionale italiana, che ora affronterà la Polonia

L'Italia festeggia la prima vittoria in Kings League
05 gennaio 2026 | 13.08
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Si è conclusa ieri la prima giornata della fase a gironi della Kings World Cup Nations 2026, il Mondiale per Nazioni della Kings League. Nella partita di apertura della competizione alla Trident Arena di San Paolo, Italia-Francia, gli azzurri hanno travolto i transalpini con un roboante 8-0. Un successo che lancia gli l'Italia in testa al proprio girone, in vista delle prossime partite contro Polonia e Algeria.

Mondiali Kings League, Italia-Francia 8-0

Dopo appena due minuti, Gilli tenta il gol, ma vede annullarsi la prima rete del mondiale per un fuorigioco rilevato dal VAR. LItalia non perde però la concentrazione e la svolta arriva con l'attivazione della Secret Card, che nomina Matteo Perrotti Star Player, permettendogli di far valere doppio la prima rete segnata: al 10' minuto l'attaccante firma un gol doppio spettacolare, dando il via a una pioggia di reti che mette ko i Bleus. La superiorità italiana viene consolidata dai gol di Colombo e Lo Faso e dal rigore presidenziale di Blur, top streamer italiano su twitch e capitano della nazionale. A mantenere il punteggio perfetto ci pensa Gilli dalla porta, capace di parare anche il rigore presidenziale calciato dall'ex-Milan Adil Rami, capitano della nazionale francese.

Gli azzurri dominano fino alla fine, quando Perrotti chiude la partita con un poker di reti che fissa il risultato sul definitivo 8-0 e lo lancia in cima alla classifica marcatori della competizione, superando anche Kelvin Oliveira, leggendario giocatore brasiliano di fut7 e top scorer della Kings World Cup Nations 2025, disputata l'anno scorso a Milano. L'Italia affronterà ora le esordienti Polonia (il 5 gennaio alle 22 italiane) e Algeria (il 10 gennaio alle 19), delineando un percorso che punta dritto verso le fasi finali del torneo in Brasile, che si concluderà il 17 gennaio con la grande finale all'Allianz Parque di San Paolo.

