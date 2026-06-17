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Mondiali, tributo da brividi del Portogallo a Diogo Jota: la dedica di Joao Neves dopo il gol - Video

La nazionale del ct Roberto Martinez ha ricordato l'attaccante scomparso nel luglio 2025

Il Portogallo ricorda Diogo Jota - X
Il Portogallo ricorda Diogo Jota - X
17 giugno 2026 | 19.17
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Il Portogallo non dimentica Diogo Jota. Oggi, mercoledì 17 giugno, prima dell'esordio della nazionale del ct Roberto Martinez nella Coppa del Mondo in corso tra Canada, Messico e Stati Uniti, l'attaccante (scomparso il 3 luglio 2025 in un incidente stradale) è stato ricordato dai suoi compagni di squadra e dalla federazione. Durante l'esecuzione degli inni nazionali, dopo aver passato in rassegna i giocatori presenti al torneo, sui maxischermi dello stadio è stata proiettata un immagine in bianco e nero di Diogo Jota tra gli applausi del pubblico presente a Houston.

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Le telecamere della regia internazionale hanno poi indugiato sui familiari d Diogo Jota, presenti allo stadio per vedere la prima partita ai Mondiali del Portogallo, contro la Repubblica Democratica del Congo. Al minuto 6, i lusitani hanno sbloccato la partita con il colpo di testa di Joao Neves, che ha subito portato le mani al cielo per ricordare il compagno di squadra scomparso.

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Mondiali Portogallo Diogo Jota Portogallo Diogo Jota
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