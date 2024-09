Rebecca Cheptegei, maratoneta dell'Uganda che ha partecipato alle Olimpiadi di Parigi 2024, è morta per le ustioni riportate dopo l'aggressione del compagno. L'uomo, un keniano, ha dato fuoco alla 33enne domenica. Il decesso dell'atleta è stato annunciato dal Comitato olimpico ugandese, riferisce l'agenzia Afp.

Cheptegei è stata aggredita domenica, probabilmente dopo una lite. La maratoneta è stata inizialmente soccorsa dai vicini e trasportata in ospedale a Eldoret, in Kenya. I medici hanno cercato di intervenire dopo aver sicontrato ustioni sull'80% del corpo. L'atleta è stata ricoverata in terapia intensiva in condizioni critiche e oggi è deceduta.

Cheptegei si è classificata 44a alla maratona olimpica di Parigi del mese scorso. Nel 2021, ha vinto il primo Mondiale di corsa in montagna e trail running.