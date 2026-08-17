circle x black
Cerca nel sito
 

Lutto nel mondo dei rally, muore a 61 anni l'ex campione del mondo Alex Fiorio

L'ex pilota della Lancia stroncato da un tumore allo stomaco

Alex Fiorio - Facebook
Alex Fiorio - Facebook
17 agosto 2026 | 16.53
Alberto Tomasi
LETTURA: 1 minuti

Il mondo dell'automobilismo piange la scomparsa a soli 61 anni di Alex Fiorio, ex pilota di rally e vice campione del mondo con la Lancia nel 1989, stroncato da un tumore allo stomaco. A dare il triste annuncio l'Aci con una nota. "L'Automobile Club d'Italia ed il suo Presidente Geronimo La Russa esprimono cordoglio per la scomparsa di Alex Fiorio, si stringono con affetto attorno alla sua famiglia e ai suoi cari in segno di lutto. Alex é tra i personaggi più amati nel mondo dei rally, figura di riferimento per una generazione di appassionati e simbolo dell’automobilismo italiano. Nato a Torino il 10 marzo 1965, Alessandro “Alex” Fiorio, figlio di Cesare, è stato un pilota di grande talento e protagonista di una brillante carriera. Nel 1987 campione del mondo Gruppo N, per poi conquistare il terzo posto assoluto nel 1988 e il secondo nel 1989. Alex Fiorio si è spento all’età di 61 anni, dopo aver lottato con coraggio contro la malattia comunicata di recente attraverso i suoi profili social".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
alex fiorio fiorio muore a 61 anni lutto nei rally vice campione del mondo con la Lancia
Vedi anche
Sardegna, nuovo sbarco di migranti tra i bagnanti dopo l'incidente a Su Giudeu - Video
Mercati: seduta incolore, petrolio e oro in rialzo - Video
Attentato Ranucci, l'avvocato di Lavitola: "Affranto per aver provocato guai a persone a cui tiene" - Video
Trump con George Washington nel nuovo video generato con l'Ia: "Grazie per le tue idee"
Ballando con le stelle, Jimmy Ghione sarà nel cast: "Farò ballare il mondo" - Video
Noemi riprende il tour dopo l'incidente, l'arrivo sul palco con le stampelle: "Mi è mancato cantare" - Video
Attentato Ranucci, l'avvocato di Lavitola: "Non vuole ritrattare ma puntualizzare" - Video
Palio di Siena verso nuovo rinvio, ancora pioggia su piazza del Campo - Video
News to go
Iran-Usa, tregua scaduta e braccio di ferro su Hormuz
Palio Siena, il volto della Vergine divide la vigilia dell'Assunta - Video
Baloo non riesce più a camminare, cane soccorso in montagna dai Vigili del fuoco - Video
Come funzionano i guanti con elettroshock, la nuova idea di Trump per l'Ice - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza