Il club azzurro: "Icona del calcio e professionista esemplare"
Il mondo del calcio piange la scomparsa all'età di 88 anni di Rino Marchesi, ex allenatore, tra le altre, di Napoli, Inter e Juventus, morto oggi, domenica 1 marzo. A dare l'annuncio il club azzurro con una nota pubblicata sul proprio sito ufficiale.
"Il Presidente Aurelio De Laurentiis e tutta la Ssc Napoli si uniscono al cordoglio per la scomparsa di Rino Marchesi, icona del calcio ed esemplare professionista alla guida tecnica degli azzurri dal 1980 al 1982 e dal 1984 al 1985".