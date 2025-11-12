circle x black
Lutto nel calcio, scomparso a 69 anni l'ex attaccante Salvatore Garritano

A dare la triste notizia Torino e Atalanta

Salvatore Garritano - TikTok / francesco.garrita36
12 novembre 2025 | 17.22
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Lutto nel mondo del calcio per la morte a 69 ani dell'ex attaccante Salvatore Garritano. A dare la triste notizia sia il Torino sia l'Atalanta con note ufficiali. "Il Presidente Urbano Cairo e tutto il Torino Football Club, addolorati per la triste notizia, sono vicini con affetto alla famiglia Garritano nel ricordo di Salvatore Garritano, ex calciatore granata dal 1975 al 1978. Con il Toro ha contribuito alla vittoria dello Scudetto nel 1976 (determinante la sua rete contro il Milan, nella domenica del sorpasso sulla Juventus) e collezionato in totale 27 presenze e 6 gol, sfruttando nel migliore dei modi il ruolo di riserva della coppia titolare Pulici-Graziani. Alla famiglia, agli affetti più cari e ai tantissimi amici il cordoglio e l'abbraccio di tutto il mondo granata", si legge sul sito del club granata,

"Atalanta in lutto, è scomparso Salvatore Garritano. L'attaccante arrivò all'Atalanta nell'estate del 1978 e vestì la maglia nerazzurra per due stagioni, quella 1978/79 e 1979/80, collezionando complessivamente 40 presenze (35 in campionato e 5 in Coppa Italia) e 10 gol (8 in campionato e 2 in Coppa Italia). Il Presidente Antonio Percassi, il Co-Chairman Stephen Pagliuca e l'Atalanta tutta sono vicini alla famiglia di Salvatore Garritano alla quale rivolgono le condoglianze più sincere", si legge invece sul sito dell'Atalanta.

"Riposa in pace", scrivono i figli. "Sei e sarai per sempre il migliore", si legge sui social dove hanno condiviso delle foto della carriera calcistica del padre.

