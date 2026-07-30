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Mostra fotografica 'Tra Sport e Trasporto' di Mezzelani. Nepi: "Con scatti straordinari ha fermato emozioni nel tempo"

l'ad di Sport e Salute: "Mezzelani rappresenta un punto di riferimento e un esempio per tanti colleghi"

Diego Nepi ad Sport e Salute e ferdinando Mezzelani - Sport e Salute
Diego Nepi ad Sport e Salute e ferdinando Mezzelani - Sport e Salute
30 luglio 2026 | 12.36
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

“Con i suoi straordinari scatti, Ferdinando Mezzelani ha raccontato alcune delle pagine più significative della storia dello sport, immortalando da prospettive uniche i più grandi eventi internazionali. Le sue fotografie hanno saputo fermare nel tempo emozioni, imprese e istanti destinati a rimanere nella memoria collettiva”. Così Diego Nepi Molineris, amministratore delegato di Sport e Salute, in occasione dell’inaugurazione della mostra fotografica “Tra Sport e Trasporto” di Ferdinando Mezzelani.

“Ancora oggi - ha sottolineato Nepi - Mezzelani rappresenta un punto di riferimento e un esempio per tanti colleghi. Non ha mai perso di vista il suo obiettivo e non si è mai arreso, neanche quando la vita lo ha messo duramente alla prova. È caduto, si è rialzato ed è tornato a fare quello che ama di più: il fotografo. Non un fotografo di sport, ma un fotografo dello sport”.

“Questa mostra, per la cui realizzazione desidero ringraziare ATAC e la sua presidente Barbara Marinali, rende omaggio a un percorso professionale e umano esemplare e valorizza alcuni dei suoi scatti più iconici, immagini che continuano a raccontare la bellezza, l’emozione e i valori dello sport, consegnando alle nuove generazioni un patrimonio di straordinario valore”.

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Mostra fotografica Tra Sport e Trasporto Ferdinando Mezzelani Sport e Salute
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