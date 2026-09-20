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MotoGp, oggi Gp Austria - Diretta

Si corre sul circuito di Spielberg con Jorge Martin che scatterà dalla pole

Jorge Martin - Ipa
Jorge Martin - Ipa
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20 settembre 2026 | 13.25
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Torna in pista la MotoGp. Oggi, domenica 20 settembre, si corre il Gp d'Austria sul circuito di Spielberg. Si riparte dal successo nella gara sprint del sabato di Jorge Martin, che scatterà anche in pole position con la sua Aprilia.

Lo spagnolo è il leader del Mondiale piloti con i suoi 286 punti (+3 sul primo inseguitore Marc Marquez, vincitore una settimana fa a Misano).

Ecco orario, griglia di partenza:

1. Jorge Martin (Aprilia)

2. Marc Marquez (Ducati)

3. Pedro Acosta (KTM)

4. Marco Bezzecchi (Aprilia)

5. Ai Ogura (Aprilia)

6. Alex Marquez (Ducati)

7. Francesco Bagnaia (Ducati)

8. Fabio Di Giannantonio (Ducati)

9. Fabio Quartararo (Yamaha)

10. Johann Zarco (Honda)

11. Brad Binder (KTM)

12.Fermin Aldeguer (Ducati)

13. Raul Fernandez (Aprilia)

14. Pol Espargarò (KTM)

15. Luca Marini (Honda)

16. Diogo Moreira (Honda)

17. Enea Bastianini (KTM)

18. Takaaki Nakagami (Honda)

19. Franco Morbidelli (Ducati)

20. Alex Rins (Yamaha)

21. Jack Miller (Yamaha)

22. Toprak Razgatlioglu (Yamaha)

Il Gp d'Austria inizierà alle 14 e verrà trasmesso in diretta da Sky su Sky Sport MotoGp (canale 208) e in streaming su Sky Go e Now. Il Gran Premio sarà visibile anche in chiaro su Tv8, ma in differita alle 17.

Riproduzione riservata
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MotoGp Gp Austria Jorge Martin
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