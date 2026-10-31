Pedro Acosta trionfa nella gara Sprint del Gran Premio di Malesia di MotoGp. Oggi, sabato 31 ottobre, il pilota spagnolo della Ktm ha vinto la gara corta sul circuito di Sepang, precedendo il connazionale e leader del mondiale Marc Marquez con la Ducati, che allunga in vetta alla classifica iridata e Marco Bezzecchi con l'Aprilia. Quarto il giapponese Ai Agura (Aprilia) che si lascia alle spalle le due Ducati di Fabio Di Giannantonio e Francesco 'Pecco' Bagnaia. Ecco l'ordine d'arrivo e la nuova classifica del Mondiale.

MotoGp, ordine d'arrivo Gp Malesia

L'ordine d'arrivo della gara sprint del Gp di Malesia

1. Pedro Acosta (Ktm)

2. Marc Marquez (Ducati)

3. Marco Bezzecchi (Aprilia)

4. Ai Ogura (Aprilia)

5. Fabio DI Giannantonio (Ducati)

6. Francesco Bagnaia (Ducati)

7. Brad Binder (Ktm)

8. Diogo Moreira (Honda)

9. Enea Bastianini (Ktm)

10. Johann Zarco (Honda)

11. Fabio Quartararo (Yamaha)

12. Alex Rins (Yamaha)

13. Luca Marini (Honda)

14. Augusto Fernandez (Yamaha)

15. Maverick Vinales (Ktm)

16. Joan Mir (Honda)

17. Franco Morbidelli (Ducati)

18. Iker Lecuona (Ducati).

MotoGp, nuova classifica del Mondiale piloti

La nuova classifica del mondiale piloti MotoGp:

1 Marc Marquez 374 punti

2 Jorge Martin 355

3 Marco Bezzecchi 322

4 Pedro Acosta 275

5 Ai Ogura 265

6 Fabio Di Giannantonio 257

7 Raul Fernandez 236

8 Alex Marquez 181

9 Francesco Bagnaia 170

10 Fermin Aldeguer 125.