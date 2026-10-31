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MotoGp, Acosta vince la gara sprint in Malesia: Marquez secondo allunga nel mondiale

Marco Bezzecchi completa il podio

Pedro Acosta - Ipa
Pedro Acosta - Ipa
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31 ottobre 2026 | 07.16
Alberto Tomasi
LETTURA: 1 minuti

Pedro Acosta vince la gara sprint del Gp di Malesia. Oggi, sabato 31 ottobre, sul circuito di Sepang, lo spagnolo della Ktm precede il connazionale Marc Marquez, con la Ducati che allunga nel mondiale sfruttando il forfait di Jorge Martin. A completare il podio Marco Bezzecchi con l'Aprilia che si lascia alle spalle il giapponese Ai Ogura, compagno di marca. Quinto posto per Fabio Di Giannantonio con la Ducati del team VR 46, sesto Francesco 'Pecco' Bagnaia, anche lui con una moto del team di Borgo Panigale. Nella classifica del mondiale Marquez guida con 19 punti su Martin e 52 su Bezzecchi. Caduta nei primi giri per Alex Marquez, con la Ducati del team Gresini che, scattato dalla pole position, era al comando della gara. Domani, sempre alle 8, si correrà il Gran Premio.

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