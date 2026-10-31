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Alex Marquez scatta dalla pole position davanti al fratello Marc. Forfait di Martin
La MotoGp torna in pista. Oggi, sabato 31 ottobre, si disputa la gara sprint del Gran Premio di Malesia, a Sepang. Alex Marquez scatterà dalla pole position con la Ducati del team Gresini davanti all'altra Ducati del fratello Marc, che dopo il forfait di Jorge Martin può allungare in classifica. Completa la prima fila Pedro Acosta con la Ktm, poi le Aprilia di Ai Ogura e Marco Bezzecchi. A quattro gare dalla fine, Marc Marquez guida la classifica del Mondiale con 10 punti di vantaggio su Martin e 50 su Bezzecchi.
Domani, sempre alle 8, si correrà il Gran Premio.