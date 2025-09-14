circle x black
MotoGp, ordine d'arrivo del Gp San Marino e la classifica del Mondiale

Marc Marquez vince davanti a Bezzecchi e al fratello Alex

Marc Marquez - Afp
Marc Marquez - Afp
14 settembre 2025 | 15.10
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Marc Marquez trionfa nel Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini. Il pilota spagnolo della Ducati si conferma sempre più leader della classifica del Mondiale, vincendo oggi, domenica 14 settembre, a Misano in rimonta, partendo dalla quarta posizione e riscattando così la caduta nella Sprint di ieri. Alle sue spalle l'Aprilia di Marco Bezzecchi, che partiva dalla pole position e aveva vinto già la gara corta nella corsa 'di casa'. Terza la Ducati Gresini del fratello Alex Marquez.

Il Mondiale quindi sembra sempre più indirizzato verso lo spagnolo, al primo anno in Ducati, che allunga al primo posto della classifica generale. Ecco l'ordine d'arrivo del di San Marino e la classifica Piloti di MotoGp.

Gp San Marino, ordine d'arrivo

1. Marc Marquez (Ducati)

2. Marco Bezzecchi (Aprilia)

3. Alex Marquez (Ducati Gresini)

4. Franco Morbidelli (VR46)

5. Fabio Di Giannantonio (VR46)

6. Fermin Aldeguer (Ducati Gresini)

7. Luca Marini (Honda)

8. Fabio Quartararo (Yamaha)

9. Miguel Oliveira (Yamaha)

10. Brad Binder (KTM)

11. Raul Fernandez (Aprilia)

12. Jack Miller (Yamaha)

13. Jorge Martin (Aprilia)

14. Augusto Fernandez (Yamaha)

15. Somkiat Chantra (Honda)

16. Johann Zarco (Honda)

MotoGp, classifica Piloti

1 Marc Marquez 512

2 Alex Marquez 330

3 Francesco Bagnaia 237

4 Marco Bezzecchi 229

5 Pedro Acosta 188

6 Franco Morbidelli 180

7 Fabio Di Giannantonio 179

8 Fermin Aldeguer 141

9 Fabio Quartararo 137

10 Johann Zarco 117

