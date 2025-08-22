circle x black
MotoGp Ungheria, oggi prove libere e pre-qualifiche: orario e dove vederle in tv e streaming

Si corre sul nuovo circuito del Balaton Park

Marc Marquez - Fotogramma/IPA
22 agosto 2025 | 07.03
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Torna la MotoGp con il Gp d'Ungheria. Da oggi, venerdì 22 agosto, spazio alle prove libere e alle pre-qualifiche del Gp che si correrà domenica 24 agosto sul nuovo circuito di Balaton Park. Il Motomondiale torna così in Ungheria 33 anni dopo l'ultima gara. Si riparte dal dominio di Marc Marquez, leader della classifica piloti con 418 punti dopo l'ultimo successo in Austria (insegue Alex Marquez a 276, poi Bagnaia a quota 221). Ecco il programma delle prove libere oggi e dove vedere tutti gli appuntamenti in tv e streaming.

Gp Ungheria, orario prove libere

Ecco il programma del Gp d'Ungheria oggi, venerdì 22 agosto:

Ore 10.40 MotoGp - prove libere 1

Ore 14.55 MotoGp – Pre-qualifiche

Gp Ungheria, dove vedere prove libere

Tutti gli appuntamenti del Gp di Ungheria, tra qui prove libere e pre-qualifiche, saranno visibili su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport MotoGp (canale 208), ma anche in streaming su Sky Go e Now. Prove, qualifiche e gara sprint di sabato saranno visibili anche in chiaro su Tv8, mentre la gara di domenica 24 agosto sarà visibile su Tv8 in chiaro solo in differita (alle 17).

