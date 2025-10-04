circle x black
Sprint MotoGp Indonesia, vittoria di Bezzecchi davanti ad Aldeguer

Il pilota italiano dell'Aprilia, partito malissimo dalla pole, ha beffato solo nel finale dopo una grande rimonta Fermin Aldeguer sulla Ducati Gresini

Marco bezzecchi al MotoGp di Indonesia - Afp
04 ottobre 2025 | 09.18
Redazione Adnkronos
Grande vittoria all'ultima curva di Marco Bezzecchi nella gara Sprint del Gp di Indonesia di MotoGp. Il pilota italiano dell'Aprilia, partito malissimo dalla pole, ha beffato solo nel finale, dopo una grande rimonta, Fermin Aldeguer sulla Ducati Gresini. Terzo posto per Raul Fernandez sempre su Aprilia. Chiude quarto Alex Marquez, mentre è 7° Marc Marquez, dopo un long lap penalty. Gara difficilissima per Bagnaia che termina 14esimo e ultimo al traguardo. In quinta posizione arriva Mir, seguito da Luca Marini. Ottavo Morbidelli, nono Di Giannantonio e decimo Oliveira a chiudere la top ten. Out Bastianini, Zarco e Acosta caduto mentre era 2°. Non hanno preso il via Vinales, Martin e Ogura per infortunio.

Parte male dalla pole Marco Bezzecchi che scivola in 8a posizione con Aldeguer che si piazza davanti a tutti seguito da Acosta e Raul Fernandez. Sportellate al via anche tra Marc Marquez e Rins, costretto ad andare largo e a rientrare in fondo con lo spagnolo che subisce un long lap penalty per 'guida irresponsabile' e rientra in 13a posizione. Tante le cadute già dopo cinque giri con Bastianini che finisce out, in precedenza era caduto anche Chantra, poi anche Acosta scivola via e lascia strada ad Aldeguer e Raul Fernandez. Bezzecchi però giro dopo giro compie il suo capolavoro rimontando fino alla vittoria a Mandalika.

