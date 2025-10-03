circle x black
MotoGp, domani qualifiche e gara sprint in Indonesia: orario e dove vederle

Si torna in pista dopo la vittoria del titolo di Marc Marquez

Marc Marquez - Afp
Marc Marquez - Afp
03 ottobre 2025 | 17.28
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Torna il Motomondiale con il Gp d'Indonesia. Domani, sabato 4 ottobre, il Motomondiale fa tappa a Mandalika per le qualifiche e la gara sprint del Gran Premio. Dopo il weekend in Giappone, che ha regalato il titolo a Marc Marquez, si lotta per il secondo posto. Bagnaia cerca conferme dopo le buone prove dell'ultimo weekend e anche Bezzecchi proverà a lasciarsi alle spalle l'incidente nella sprint di Motegi. Ecco orario e dove vedere qualifiche e gara sprint del Gp d'Indonesia.

Gp Indonesia, orario e programma oggi

Ecco il programma del Gp d'Indonesia, nella notte tra venerdì 3 e sabato 4 ottobre:

Ore 4.45: MotoGP - Qualifiche

Ore 8.55: MotoGP - Sprint

Gp Indonesia, dove vedere qualifiche e gara sprint

Il Gp d'Indonesia verrà trasmesso in diretta da Sky Sport sul canale Sky Sport MotoGp (208) e in streaming su Sky Go e NOW. Su TV8 in chiaro in diretta le qualifiche e la gara sprint delle 9.

Tag
MotoGp MotoGp Indonesia Gp Indonesia qualifiche Indonesia gara sprint Indonesia
