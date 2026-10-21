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MotoGP: Marc Márquez , in Australia cerca la settima vittoria dell’anno

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Bezzecchi, vincente a 3,00 su Sisal.it, vuole bissare Mandalika

Marco Bezzecchi - (Ipa)
Marco Bezzecchi - (Ipa)
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21 ottobre 2026 | 15.41
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

– Il Motomondiale 2026 vola a Phillip Island per il Gran Premio d’Australia, tappa iridata numero 18 della stagione. La lotta per la corona in MotoGP appare una lotta a tre tra Marc Márquez, Marco Bezzecchi e Jorge Martín i quali, anche nella terra dei canguri, partono davanti a tutti nella griglia dei favoriti. Il campione del mondo in carica, in sella alla Ducati numero 93, è l’uomo da battere secondo gli esperti Sisal tanto che la sua vittoria, la settima stagionale, è offerta a 2,50. Márquez, tra questi tornanti, ha già trionfato in quattro occasioni.

Dopo un lunghissimo digiuno, Marco Bezzecchi, in Indonesia, è tornato sul gradino più alto del podio accorciando, in classifica mondiale, nei confronti dei due avversari. Bez, Aprilia numero 72 e vincente a 3,00, è ancora lontano dalla vetta, il compagno di squadra Jorge Martín lo precede di 46 punti, ma vuole continuare la sua rimonta e provare a giocarsi le chance iridate fino alla fine.

Proprio Martinator, sulla seconda moto di Noale, è quello che tra i tre litiganti ha vinto meno di tutti, appena una volta, ma è anche quello con una regolarità impressionante. Jorge, primo sotto la bandiera a scacchi a 4,00, è però consapevole di dover alzare le prestazioni se vuole portarsi a casa il suo secondo mondiale in MotoGP.

Álex Márquez, Ducati Team Gresini, e Ai Ogura, Aprilia Trackhouse Racing, entrambi offerti a 9,00 provano a sorprendere il trio di testa mentre Raúl Fernández, a 12, sogna di replicare il successo della passata stagio

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