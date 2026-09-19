Il poleman Jorge Martin ha vinto la gara Sprint del Gp d'Austria di MotoGp. Il pilota spagnolo ha sfruttato al meglio la scivolata nella ghiaia di Pedro Acosta, a tre giri dalla fine, quando era saldamente in testa. Martin ne ha approfittato lasciandosi alle spalle Marc Marquez e Marco Bezzecchi, che chiudono sul podio. E' la 20esima vittoria in una gara Sprint per Martin, la quarta quest'anno.

Martin vince la Sprint di Spielberg dopo aver conquistato la pole position per la gara lunga di domani. Lo spagnolo, scattato davanti a tutti è stato protagonista di una gran rimonta dopo essere finito in settima posizione. Chiude ai piedi del podio, quarto, Ogura, seguito da Alex Marquez e Pecco Bagnaia sesto con l'altra Ducati ufficiale.

Lo spagnolo dell'Aprilia è il nuovo leader del Mondiale a 286 punti, a +3 su Marc Marquez e +38 su Bezzecchi. Decimo Fabio Di Giannantonio. Domenica alle 14 la gara.

L'ordine di arrivo della Sprint del Gp d'Austria di MotoGp:

1. Jorge Martin (Aprilia)

2. Marc Marquez (Ducati)

3. Marco Bezzecchi (Aprilia)

4. Ai Ogura (Aprilia)

5. Alex Marquez (Ducati)

6. Francesco Bagnaia (Ducati)

7. Johann Zarco Honda)

8. Fermin Aldeguer (Ducati)

9. Brad Binder (KTM)

10. Fabio Di Giannantonio (Ducati)

11. Enea Bastianini (KTM)

12. Fabio Quartararo (Yamaha)

13. Luca Marini (Honda)

14. Pol Espargarò (KTM)

15. Takaaki Nakagami (Honda)

16. Diogo Moreira (Honda)

17. Toprak Razgatlioglu (Yamaha)

18. Alex Rins (Yamaha)

19. Raul Fernandez (Aprilia)

20. Jack Miller (Yamaha)

Rit. Pedro Acosta (KTM)

Rit. Franco Morbidelli (Ducati)

Le classifiche del Mondiale di MotoGp al termine della Sprint Race del Gran Premio d'Austria, sul circuito di Spielberg, quattordicesimo appuntamento del calendario (su 22):

Piloti. 1. Jorge Martin (Spa) 286 punti 2. Marc Marquez (Spa) 283 3. Marco Bezzecchi (Ita) 248 4. Fabio Di Giannantonio (Ita) 223 5. Ai Ogura (Jpn) 209 6. Pedro Acosta (Spa) 209 7. Raul Fernandez (Spa) 199 8. Alex Marquez (Spa) 158 9. Francesco Bagnaia (Ita) 147 10. Fermin Aldeguer (Spa) 107.

Costruttori. 1. Ducati 412 punti 2. Aprilia 410 3. Ktm 251 4. Honda 137 5. Yamaha 84.