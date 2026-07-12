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MotoGp, oggi Gp Germania: orario, griglia di partenza e dove vederla in tv

Il Motomondiale torna protagonista al Sachsenring

Marc Marquez - (afp)
Marc Marquez - (afp)
12 luglio 2026 | 07.40
Simone Cesarei
LETTURA: 1 minuti

La MotoGp torna in pista al Sachsenring. Oggi, domenica 12 luglio, il Mondiale riparte con il Gran Premio di Germania - in diretta tv e streaming - dopo la gara Sprint di ieri dominata da Marc Marquez, che partirà dalla pole position anche nella gara lunga odierna. Dietro di lui Alex Marquez, secondo, e Fabio Di Giannantonio, terzo. Non ci sarà Marco Bezzecchi, caduto durante le qualifiche e costretto a dare forfait per infortunio. Una ghiotta occasione per Jorge Martin, che dopo il deludente sesto posto nella Sprint proverà ad allungare in testa alla classifica del Mondiale Piloti.

MotoGp, la griglia di partenza del Gp Germania

La griglia di partenza del Gp di Germania:

1 Marc Marquez (Ducati) 1'19"041

2 Alex Marquez (Ducati Gresini) 1'19"102 +0.061

3 Fabio Di Giannantonio (VR46) 1'19"188 +0.147

4 Raul Fernandez (KTM Tech 3) 1'19"192 +0.151

5 Ai Ogura (Aprilia Trackhouse) 1'19"348 +0.307

6 Fabio Quartararo (Yamaha) 1'19"383 +0.342

7 Franco Morbidelli (VR46) 1'19"532 +0.491

8 Marco Bezzecchi (Aprilia) 1'19"613 +0.572

9 Jorge Martin (Aprilia) 1'19"728 +0.687

10 Pedro Acosta (KTM) 1'19"740 +0.699

11 Francesco Bagnaia (Ducati) 1'19"753 +0.712

12 Jack Miller (Yamaha Pramac) 1'19"781 +0.740

MotoGp, Gp Germania: orario e dove vederlo in tv

Il Gran Premio di Germania di MotoGp sarà visibile in diretta televisiva e in esclusiva sui canali SkySport. La gara si potrà seguire inoltre in streaming sull'app SkyGo e su NOW.

Riproduzione riservata
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