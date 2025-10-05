circle x black
Cerca nel sito
 

MotoGp, oggi si corre in Indonesia: orario, griglia di partenza e dove vedere gara in tv e streaming

In pole position c'è Marco Bezzecchi

Marco Bezzecchi - Fotogramma/IPA
Marco Bezzecchi - Fotogramma/IPA
05 ottobre 2025 | 07.47
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Torna la MotoGp. Oggi, domenica 5 ottobre, si corre il Gp di Indonesia, visibile in diretta tv e streaming. Archiviata la corsa al titolo, vinto da Marc Marquez in Giappone, è lotta per il secondo posto nel Motomondiale, con Alex Marquez in gran vantaggio sulla concorrenza guidata da Pecco Bagnaia. Marco Bezzecchi è stato il protagonista del sabato, con un grande successo nella gara sprint accoppiato alla pole position. Ecco orario, griglia di partenza e dove vedere Gp di Indonesia in tv e streaming.

MotoGp Indonesia, griglia partenza

Ecco la griglia di partenza del Gp di Indonesia:

1) Marco Bezzecchi (Aprilia)

2) Fermin Aldeguer (Ducati Gresini)

3) Raul Fernandez (Trackouse MotoGP Team Aprilia)

4) Alex Rins (Yamaha)

5) Pedro Acosta (KTM)

6) Luca Marini (Honda)

7) Alex Marquez (Ducati Gresini)

8) Fabio Quartararo (Yamaha)

9) Marc Marquez (Ducati)

10) Miguel Oliveira (Prima Pramac Yamaha)

11) Fabio Di Giannantonio (Ducati VR46)

12) Joan Mir ((Honda)

13) Franco Morbidelli (Ducati VR46)

14) Jack Miller (Prima Pramac Yamaha)

15) Brad Binder (KTM Red Bull)

16) Francesco Bagnaia (Ducati)

17) Enea Bastianini (KTM Red Bull)

18) Joan Zarco (Honda LCR)

19) Somkiat Chantra (Honda Idemitsu)

20) Maverick Vinales (KTM)

MotoGp Indonesia, orario gara e dove vederla

Il Gp di Indonesia inizierà alle 9 e verrà trasmesso in diretta su Sky Sport, canale Sky Sport MotoGp (208) e in streaming su NOW e Sky Go. Gara visibile anche in chiaro, ma in differita, su Tv8 8 (ore 14).

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
MotoGp Gp Indonesia Motomondiale Gp Indonesia oggi motogp oggi orari motogp orari motogp news
Vedi anche
Corteo pro Pal a Roma, incappucciati e guerriglia in centro - Video
Freedom Flotilla verso Gaza: "Aereo israeliano sta sorvolando nostra nave" - Video
Landini: "Attivisti Flotilla meritano una medaglia"
Fratoianni attacca Salvini: "Sue parole indegne, giù le mani dal diritto di sciopero" - Video
Flotilla, Schlein in piazza: "Questa giornata dimostra che Italia è migliore di chi la governa" - Video
Tensione al corteo pro-Pal di Bologna, sparati lacrimogeni - Video
Corteo per Flotilla a Milano, proteste degli automobilisti: "Dovreste andare in galera" - Video
Torino, tensione tra manifestanti e forze ordine a Caselle
Gaza, a Bologna corteo e manifestazione: cori contro governo Meloni - Video
News to go
Bevande analcoliche, ad agosto vendite -11,3%
Israele-Flotilla, lo scambio via radio: "Cambiate rotta", "Andiamo avanti" - Video
Flotilla, corteo Milano occupa la stazione Cadorna - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza