MotoGp, oggi si corre in Thailandia: orario, griglia di partenza e dove vederlo in tv

Si apre la nuova stagione del motomondiale

Marc Marquez - Afp
Marc Marquez - Afp
01 marzo 2026 | 01.53
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

La MotoGp torna in pista. Oggi, domenica 1 marzo, il motomondiale è atteso dal Gran Premio della Thailandia - in diretta tv e streaming -, il primo appuntamento della stagione 2026 che si è aperta ieri, sul circuito di Buriram, con la gara Sprint. A trionfare è stata la Ktm di Pedro Acosta, che ha preceduto la Ducati di Marc Marquez e l'Aprilia di Raul Fernandez, terzo a chiudere il podio.

Gp Thailandia, la griglia di partenza

Ecco la griglia di partenza del Gran Premio della Thailandia:

1. Marco Bezzecchi (Aprilia)

2. Marc Marquez (Ducati)

3. Raul Fernandez (Aprilia)

4. Fabio Di Giannantonio (Ducati)

5. Jorge Martin (Aprilia)

6. Pedro Acosta (KTM)

7. Alex Marquez (Ducati)

8. Ai Ogura (Aprilia)

9. Franco Morbidelli (Ducati)

10. Joan Mir (Honda)

11. Brad Binder (KTM)

12. Johann Zarco (Honda)

13. Francesco Bagnaia (Ducati)

14. Luca Marini (Honda)

15. Diogo Moreira (Honda)

16. Fabio Quartararo (Yamaha)

17. Maverick Vinales (KTM)

18. Jack Miller (Yamaha)

19. Alex Rins (Yamaha)

20. Enea Bastianini (KTM)

21. Toprak Razgatlioglu (Yamaha)

22. Michel Pirro (Ducati)

MotoGp, oggi il Gp Thailandia: orario e dove vederlo in tv

Il Gran Premio della Thailandia è in programma oggi, domenica 1 marzo, alle 9 ora italiana. La gara sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva sui canali SkySport, mentre la trasmissione in chiaro su TV8 è prevista in differita alle ore 14. La corsa si potrà seguire anche in streaming sull'app SkyGo e su NOW, oltre, quando previsto, alla piattaforma web di TV8.

