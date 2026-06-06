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MotoGp Ungheria, oggi qualifiche e gara sprint: orario e dove vederle in chiaro

Al Balaton Park si assegnano i primi punti del weekend

MotoGp Ungheria, oggi qualifiche e gara sprint: orario e dove vederle in chiaro
06 giugno 2026 | 08.01
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

La MotoGp non si ferma e torna subito in pista per il Gp di Ungheria. Oggi, sabato 6 giugno, al Balaton Park tocca a qualifiche e gara sprint dell'ottavo appuntamento della stagione. Si riparte dal successo di Marco Bezzecchi al Mugello: il leader del Mondiale piloti è proprio l'italiano, a quota 173 punti (con un vantaggio di +17 sullo spagnolo Martin, primo inseguitore). Ecco orario, programma e dove vedere qualifiche e gara sprint del Gp di Ungheria.

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MotoGp Ungheria, programma oggi

Ecco il programma di oggi, sabato 6 giugno, del Gp d'Ungheria:

Ore 10.05: MotoGP - prove libere 2

Ore 10.45: MotoGP - qualifiche

Ore 14.55: MotoGP - Sprint

Gp Ungheria, dove vederlo

Tutti gli appuntamenti del Gran Premio di Ungheria saranno trasmessi in diretta tv su Sky Sport, sui relativi canali (a cominciare da Sky Sport al 201 e Sky Sport MotoGP, 208) e in streaming su Sky Go e Now. Su Tv8 saranno trasmesse in diretta e in chiaro le qualifiche.

Riproduzione riservata
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MotoGp MotoGp Ungheria qualifiche Ungheria gara sprint Ungheria
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