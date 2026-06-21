Grande spettacolo in mare per la gara 2 del Campionato del Mondo Offshore Classe 3D a Rodi Garganico, con virate e sorpassi mozzafiato tra le 9 imbarcazioni in gara sul tracciato di 6 miglia davanti a decine di migliaia di spettatori che hanno potuto vedere la gara dalla spiaggia. Formula innovativa questa prima edizione mista con le tre barche della neonata categoria “Green Class” che giravano assieme ai bolidi della 3D, la F1 del mare. Vincono i francesi della D96 Foresti e Suardi con equipaggio italo francese Francois Pinelli e Saul Bubacco, secondi classificati Gasbeton D10 con Bacchi Andrea e Giovanni Carpitella. Terza posizione per Tessilmare -D6- di Giampaolo Montavoci e Francis Notaschaele. Prossima gara ad Arendal in Norvegia e a seguire Oregrund in Svezia. Al termine della gara il Sindaco di Rodi Garganico Carmine d’Anelli ha dichiarato: “Tanto pubblico e la stampa nazionale ed internazionale hanno dedicato alla nostra città grande attenzione e la città di Rodi Garganico è una delle capitali della motonautica del mondo. Un sentito ringraziamento va a Marino Masiero CEO del Porto turistico di Rodi Garganico, che sin dal primo anno ha creduto ed investito nel progetto facendo una importante promozione del territorio pugliese”.

Marino Masiero, promotore italiano del circus motonautico:” L’organizzazione impeccabile dell’Asd Gargano e del Porto Turistico di Rodi Garganico che da 6 anni si portano questo sport sul Gargano ci permette di fare squadra con partner pubblici e privati di primo livello. Ringrazio l’Assessorato allo Sport Regione Puglia, l’Ufficio “Grandi Eventi Sportivi”, il gruppo di lavoro “European Region of Sport - Puglia 2026”, il Comune di Rodi Garganico, le FFAA, la FIM – Federazione Italiana Motonautica, che ha nel Presidente Giorgio Viscione un vero appassionato e conoscitore di questi grandi eventi sportivi, e la UIM Federazione Mondiale Motonautica che hanno reso possibile questa importante manifestazione mondiale. Senza tutti loro non sarebbe stato possibile avere ritorno di immagine e di pubblico così importante”.

Il campionato del mondo ha voluto rappresentare anche il valore del Memorial Paolo Masiero. Lo Sport ha voluto ricordare un grande uomo di mare che ha potuto ascoltare il rombo dei motori e le spettacolari scie bianche lasciate dai catamarani a Rodi Garganico. Il ricordo della figura di Paolo Masiero rimarrà sempre nelle persone che lo hanno conosciuto in vita ed il loro cuore batte ancora di “profonda commozione marinara”.

Il Grand Prix d'Italia di Offshore non è solo una sfida valevole per i titoli mondiali UIM e italiani FIM, ma è indissolubilmente legato alla figura di Paolo, fratello di Marino, patron della manifestazione e gestore del Porto Turistico di Rodi Garganico. L'intitolazione della tappa garganica è un omaggio a una figura cruciale per lo sviluppo della nautica e del rispetto per l’ambiente, scomparsa prematuramente in mare nel 2016. Abbinare il suo nome alla formula uno del mare significa trasformare una competizione sportiva ad alta adrenalina in un momento di memoria condivisa. Per la famiglia, per la comunità di Rodi Garganico e per gli organizzatori del Porto Turistico, il trofeo rappresenta il simbolo del legame indissolubile tra l'amore per il mare, lo sviluppo del territorio e lo spirito della motonautica più autentica.