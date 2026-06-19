Si è conclusa oggi Gara 1 del Campionato del Mondo di Offshore Gran Prix Italia, Trofeo Regione Puglia Città di Rodi Garganico, Memorial Paolo Masiero categoria 3D, nelle acque antistanti al porto turistico. L’evento ha visto la partecipazione di cinque nazioni, confermando il prestigio internazionale della manifestazione. La competizione sin dalla partenza ha messo in evidenza le abilità dei piloti e le prestazioni delle imbarcazioni, con il team Foresti&Suardi, condotto da François Pinelli, che con il driver Saul Bubacco ha conquistato la vittoria con un tempo di 34:51.9, segnando una media di 130.80 km/h. Secondo posto per Energima Racing, con Erik Johansen Sunblad ed Andre Strand, che hanno concluso in 35:31.4 e terzo posto per Marco, condotto da Fabio Magnani e Lorenzo Prosperi con un tempo di 35:45.4.

Il grande pubblico che ha seguito la gara odierna ha notato la mancata partecipazione del campione del mondo 2025, Serafino Barlesi, a bordo dell’imbarcazione D20 Blu Banca. La sua assenza è stata causata da una nuova regola transitoria che avvantaggia le barche equipaggiate con motori 4 tempi da 200 hp Racing, consentendo loro di percorrere un tragitto leggermente più corto a causa della minore potenza. Questa decisione ha suscitato discussioni tra i piloti, evidenziando la forte competitività e le sfide del campionato.

La classifica ha visto anche il team Tessilmare e Johnsson Racing rispettivamente al quarto e quinto posto, con tempi di 36:26.1 e 37:10.9. Le altre imbarcazioni, tra cui Groth Fyro R e Gasbeton, non sono riuscite a completare la gara per vari motivi, mentre Hoses Technolog e D20 Blu Banca hanno fatto registrare il non classificato. Tutti i team avranno un giorno di tempo per mettere a punto le inbarcazioni in attesa di Gara 2, che si avrà luogo domenica mattina, 21 giugno, dalle ore 11:30 alle 13:00, seguiranno le premiazioni alle 14:00 presso il locale “Movida Mare” in porto. La manifestazione continua a promettere emozioni e adrenalina, con i migliori piloti del mondo pronti a sfidarsi nuovamente in mare.