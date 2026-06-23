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Grande spettacolo delle F1 del mare a Rodi Garganico

23 giugno 2026 | 13.44
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Lo spettacolo delle F1 del mare è andato in scena a Rodi Garganico per il Campionato del Mondo Offshore Classe 3D con virate e sorpassi mozzafiato tra le 9 imbarcazioni in gara sul tracciato di 6 miglia davanti a decine di migliaia di spettatori che hanno potuto vedere la gara dalla spiaggia. Formula innovativa questa prima edizione mista con le tre barche della neonata categoria "Green Class" che giravano assieme ai bolidi della 3D. "Abbiamo ultimato il campionato del mondo con le sue gare avvincenti. Organizziamo questa manifestazioni da sei anni e siamo da sempre un punto di riferimento per la nautica italiana e internazionale. Diamo assistenza h24 a chi transita in queste acque e siamo onorati di essere i rappresentanti dell'Italia nell'ambito dello sport motonautico", le parole di Marino Masiero Ceo del Porto Turistico di Rodi Garganico

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