Motori, L’Italia sogna un doppio: Storico trionfo in Formula 1 e MotoGP

Una doppietta mondiale storica a 74 anni di distanza, quando i Mondiali di velocità, a quattro e due ruote, erano agli albori. Allora, nel 1950 prima e nel 1952 poi, Nino Farina e Alberto Ascari in Formula 1 e Umberto Masetti in classe 500 (la MotoGp sarebbe apparsa solo nel 2002) portarono l’Italia sul tetto del mondo. Oltre sette decenni dopo, altri due ragazzi con il tricolore sulle spalle possono sognare in grande. Kimi Antonelli, in Formula 1, e Marco Bezzecchi, MotoGP, sono in testa alle rispettive classifiche iridate e hanno tutta l’intenzione di volerci restare a lungo. Il giovanissimo bolognese, al volante della Mercedes, ha sorpreso tutti, soprattutto il compagno di squadra George Russell, favorito per gli esperti Sisal a 1,90, con due Hat Trick consecutivi tra Shangai e Suzuka e ora non vuole più fermarsi. Antonelli, nella corsa al titolo mondiale, è attaccato ai tubi di scarico di Russell tanto che vederlo nuovo Re in Formula 1 si gioca a 2,25. Il duo della Mercedes potrebbe essere insidiato da Charles Leclerc, iridato a 12 sulla Ferrari, l’unico, al momento, in grado di impensierire le Frecce d’Argento.

Da Bologna a Rimini, dalle quattro alle due ruote. Da Kimi Antonelli a Marco Bezzecchi. Il numero 72 dell’Aprilia sembra non conoscere rivali, al momento, in MotoGp: cinque le vittorie consecutive, tra la passata stagione e questa, per il Bez il quale, giustamente, sogna di interrompere il dominio Ducati che dura da quattro anni nel mondiale piloti. Gli esperti Sisal vedono Bezzecchi favorito per centrare il titolo nella classe regina delle due ruote a 1,72. Il rivale numero uno del pilota Aprilia è Marc Márquez, campione del mondo in carica, a caccia del decimo alloro iridato: il successo del numero 93 della Ducati si gioca a 2,75. Il terzo incomodo tra i due litiganti è Jorge Martín, sulla seconda moto di Noale: il campione del mondo 2024, dopo una prima disastrosa stagione con l’Aprilia, sembra aver trovato il feeling con la moto italiana tanto che vederlo nuovamente iridato in MotoGp è in quota a 4,00.