circle x black
Cerca nel sito
 

Motori, L’Italia sogna un doppio: Storico trionfo in Formula 1 e MotoGP

Antonelli e Bezzecchi, su Sisal.it, intravedono il titolo mondiale

Marco Bezzecchi. - (Ipa/Fotogramma)
Marco Bezzecchi. - (Ipa/Fotogramma)
31 marzo 2026 | 15.14
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Una doppietta mondiale storica a 74 anni di distanza, quando i Mondiali di velocità, a quattro e due ruote, erano agli albori. Allora, nel 1950 prima e nel 1952 poi, Nino Farina e Alberto Ascari in Formula 1 e Umberto Masetti in classe 500 (la MotoGp sarebbe apparsa solo nel 2002) portarono l’Italia sul tetto del mondo. Oltre sette decenni dopo, altri due ragazzi con il tricolore sulle spalle possono sognare in grande. Kimi Antonelli, in Formula 1, e Marco Bezzecchi, MotoGP, sono in testa alle rispettive classifiche iridate e hanno tutta l’intenzione di volerci restare a lungo. Il giovanissimo bolognese, al volante della Mercedes, ha sorpreso tutti, soprattutto il compagno di squadra George Russell, favorito per gli esperti Sisal a 1,90, con due Hat Trick consecutivi tra Shangai e Suzuka e ora non vuole più fermarsi. Antonelli, nella corsa al titolo mondiale, è attaccato ai tubi di scarico di Russell tanto che vederlo nuovo Re in Formula 1 si gioca a 2,25. Il duo della Mercedes potrebbe essere insidiato da Charles Leclerc, iridato a 12 sulla Ferrari, l’unico, al momento, in grado di impensierire le Frecce d’Argento.

CTA

Da Bologna a Rimini, dalle quattro alle due ruote. Da Kimi Antonelli a Marco Bezzecchi. Il numero 72 dell’Aprilia sembra non conoscere rivali, al momento, in MotoGp: cinque le vittorie consecutive, tra la passata stagione e questa, per il Bez il quale, giustamente, sogna di interrompere il dominio Ducati che dura da quattro anni nel mondiale piloti. Gli esperti Sisal vedono Bezzecchi favorito per centrare il titolo nella classe regina delle due ruote a 1,72. Il rivale numero uno del pilota Aprilia è Marc Márquez, campione del mondo in carica, a caccia del decimo alloro iridato: il successo del numero 93 della Ducati si gioca a 2,75. Il terzo incomodo tra i due litiganti è Jorge Martín, sulla seconda moto di Noale: il campione del mondo 2024, dopo una prima disastrosa stagione con l’Aprilia, sembra aver trovato il feeling con la moto italiana tanto che vederlo nuovamente iridato in MotoGp è in quota a 4,00.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
sisal mtogp formula 1 antonelli bezzecchi
Vedi anche
News to go
Dichiarazione dei redditi, cosa fare se la Certificazione Unica ancora non arriva
News to go
Fascicolo sanitario elettronico, cosa cambia da oggi per le Regioni
Robert Pattinson: “L’Ariete è un red flag”. Per i fan è una frecciatina all’ex Kristen Stewart - Video
News to go
Social Media, proposta di legge Pd contro dipendenza da algoritmi
Teramo, crolla palazzina e la frana si allarga a Silvi: scuole chiuse. Il sindaco: "Cederanno altre strutture" - Video
News to go
Influenza aviaria, identificato in Lombardia un caso umano
Dario Fo, nelle immagini inedite di Bordoni l'attivismo politico del Nobel nel 1974 - Video
News to go
Ora legale, stanotte lancette avanti di un'ora
Trump: "L'Iran deve aprire lo Stretto di... Trump" - Video
Zendaya e Pattinson a Roma, i loro segreti sull'amore all'anteprima di 'The Drama' - Video
News to go
Ondata di maltempo sull'Italia, pioggia e neve: le previsioni
Santanchè arriva al ministero, nessuna risposta ai cronisti sulla richiesta di dimissioni - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza