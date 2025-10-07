circle x black
Mourinho, show contro i giornalisti: "Tu quanto guadagni?"

Il tecnico ex Inter e Roma è tornato sulla panchina del Benfica

José Mourinho - Ipa/Fotogramma
José Mourinho - Ipa/Fotogramma
07 ottobre 2025 | 14.11
Redazione Adnkronos
José Mourinho contro i giornalisti in Portogallo. Una scena vista più volte nel corso della carriera dello Special One, oggi allenatore del Benfica dopo l'annata al Fenerbahce, che si è ripetuta dopo il big match di Primeira Liga, il massimo campionato portoghese, in cui la squadra di Lisbona ha pareggiato 0-0 in casa del Porto.

Le aspettative intorno a Mourinho, tornato ad allenare il club con cui ha cominiciato la sua carriera, erano alte, ma fin qui i risultati non sono stati all'altezza. L'ex tecnico, tra le altre, di Inter e Roma ha vinto due partite, pareggiate tre e persa una, quella del ritorno a Stamford Bridge contro il Chelsea, nella seconda giornata di Champions League.

Insieme ai risultati altalenanti Mou sta portando un gioco, mai il suo marchio di fabbrica, che sta attirando su di sé diverse critiche. Motivo per cui, in conferenza stampa, un giornalista portoghese si è lasciato andare a una considerazione, più che una domanda: "Il Benfica sta spendendo un sacco di soldi per averti". "Tu quanto guadagni? Me lo vuoi dire?", è stata la pronta risposta di Mourinho. "Non ti ho mancato di rispetto", ha replicato il reporter, "neanch'io. Voi vi preoccupate sempre di quanto guadagna il vicino."

