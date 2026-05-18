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Mourinho sarà il nuovo allenatore del Real Madrid, accordo a un passo

Come riportato da Sky Sports, l'annuncio arriverà nei prossimi giorni

Mourinho - IPA
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18 maggio 2026 | 13.19
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

José Mourinho torna al Real Madrid. Come riportato da Sky Sports, l'attuale tecnico del Benfica, che ha appena chiuso il campionato portoghese al terzo posto dietro ai campioni del Porto di Francesco Farioli e allo Sporting, ha trovato l'accordo con il presidente Florentino Perez per tornare sulla panchina dei Blancos. Lo Special One, che in Italia ha allenato l'Inter (portata alla conquista del Triplete) e la Roma (con cui ha vinto la Conference League) firmerà un contratto biennale.

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L'annuncio ufficiale arriverà solo dopo l'ultima giornata di Liga, al termine della partita tra il Real Madrid e l'Athletic Bilbao. Per Mou sarà una sfida non banale, visto che il Real arriva da due anni senza successi: in questa stagione, i madrileni hanno chiuso la Liga al secondo posto e sono stati eliminati ai quarti di Champions League. Lo special One ha già allenato i Galacticos dal 2010 al 2013.

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