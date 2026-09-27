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Nick Walker è Mr Olympia 2026, ecco il nuovo re del bodybuilding

Il 32enne americano trionfa a Las Vegas

Nick Walker - (fermo immagine)
Nick Walker - (fermo immagine)
27 settembre 2026 | 09.01
Roberto Grossi
LETTURA: 2 minuti

Nick Walker è il Mr Olympia 2026. Lo statunitense, 32 anni, è il nuovo re del bodybuilding con il trionfo conquistato a Las Vegas. Il 'mutante', come è soprannominato per i suoi volumi muscolari, dopo il sesto posto ottenuto lo scorso anno ha sbaragliato la concorrenza. Nella classifica finale, ha preceduto Samson Dauda, secondo, e Derek Lunsford, campione nell'edizione 2025. Quarto posto per Andrew Jacked. Il risultato non può essere definito una sorpresa, viste le condizioni con cui Walker - reduce dalla vittoria nel Tampa Pro - si è presentato all'appuntamento. Volumi, definizione, densità: per i parametri seguiti dal body building attuale, che non sembra considerare sempre armonia e simmetria come elementi determinanti, è stato il migliore.

Il bilancio di Andrea Presti

All'edizione 2026 di Mr Olympia ha partecipato anche Andrea Presti, 'totem' del body building italiano alla quarta presenza sul palco di Las Vegas. "Capisco che essere fuori dalla top 15 nella mia 4a partecipazione a questa gara, soprattutto dopo aver raggiunto un 12a posto nella mia ultima apparizione, per qualcuno potrebbe essere una disfatta, ma non per me. Non per noi", ha scritto su Facebook dopo il verdetto del pre-judging. "So bene da dove vengo. Da un passato nel quale fin dal mio primo regional, tutti mi consigliavano di desistere. 'Non hai le carte'. 'Non hai la genetica'", ha aggiunto in un lungo post sui social. "Certo, siamo perfettamente consapevoli che non potrò mai battermi per il posizionamento che sogniamo. Per quella classifica che tanto vorrei regalare al mio coach, alla mia famiglia, a tutti voi e si, anche a me stesso. Ma sono fiero e orgoglioso di poter essere tra i 22 migliori atleti al mondo nella categoria più estrema e difficile. E questo perché se ciò che ho fatto, può anche solo dare un po di fiducia, un po di coraggio e perché no ispirare qualcuno che come me, ad inizio carriera aveva un sogno e tutti gli remano contro, IO SONO FELICE", ha aggiunto..

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nick walker mr olympia 2026
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