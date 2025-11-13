circle x black
L'azzurro sogna la semifinale a Torino, ma serve l'impresa

Lorenzo Musetti - Fotogramma/IPA
Lorenzo Musetti - Fotogramma/IPA
13 novembre 2025 | 19.55
Redazione Adnkronos
Lorenzo Musetti torna in campo alle Atp Finals di Torino. Oggi, giovedì 13 novembre, il tennista azzurro sfida lo spagnolo Carlos Alcaraz nell'ultima partita del girone Jimmy Connors, con la lotta per la qualificazione ancora apertissima. All'azzurro serve un successo (in due o tre set) per andare in semifinale.

Dove vedere Musetti-Alcaraz? Il match è visibile in diretta e in chiaro su Rai 2, ma anche sui canali Sky Sport. Match visibile anche in streaming su Rai Play, Sky Go, Now e Tennis Tv

Per le Atp Finals si tornerà in campo domani, venerdì 14 novembre. Intorno alle 14, Sinner sfiderà Shelton. In serata, Zverev-Auger Aliassime vale le semifinali

