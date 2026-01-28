Tutta l'amarezza di Lorenzo Musetti agli Australian Open 2026. Oggi, mercoledì 28 gennaio, il tennista azzurro è stato costretto al ritiro durante il terzo set della sfida contro Novak Djokovic, valida per i quarti di finale dello Slam di Melbourne, dopo aver vinto i primi due parziali 6-4, 6-3. Il serbo è quindi volato in semifinale, dove attende il vincente della sfida tra Jannik Sinner e Ben Shelton.

"La prima volta che ho avvertito il problema è stato a inizio secondo set. Ho capito che c'era qualcosa di strano nella mia gamba, ma ho continuato a giocare e man mano sentivo che il dolore stava aumentando", ha raccontato Musetti, visibilmente provato in volto, in conferenza stampa, "poi quando ho chiesto il medical time out mi sono seduto e quando ho ripreso ho sentito ancora più male. Ho provato a tornare in campo ma il dolore continuava ad aumentare, non ho molto altro da aggiungere", ha concluso amaro l'azzurro.