Da Musetti a Errani/Vavassori, oggi parte il doppio misto agli Us Open: orario e dove vedere i match

Il toscano debutterà oggi a New York, insieme ai due azzurri che dovranno difendere il titolo vinto un anno fa

Sara Errani e Andrea Vavassori - Fotogramma/IPA
Sara Errani e Andrea Vavassori - Fotogramma/IPA
19 agosto 2025 | 11.08
Redazione Adnkronos
Us Open al via. Oggi, martedì 19 agosto, a New York inizia il torneo di doppio misto. Con ogni probabilità, dopo il malore di ieri a Cincinnati non ci sarà Jannik Sinner, che avrebbe dovuto far coppia con Katarina Siniakova. Ci saranno invece di sicuro Lorenzo Musetti, che in coppia con McNally sfiderà Osaka e Monfils, e Sara Errani e Andrea Vavassori, che inizieranno la difesa del titolo contro il duo Rybakina/Fritz. Ecco orario e dove vedere i match degli italiani in tv e streaming.

Musetti ed Errani/Vavassori, orario doppio misto Us Open

Ecco il tabellone completo del torneo, che si giocherà nella settimana solitamente riservata alle qualificazioni. I match degli azzurri dovrebbero iniziare intorno alle 17 ora italiana:

Pegula/Draper vs Raducanu/Alcaraz

Danilovic/Djokovic vs Andreeva/Medvedev

Swiatek/Ruud vs Keys/Tiafoe

Osaka/Monfils vs McNally/Musetti

Siniakova/Sinner vs Bencic/Zverev (si attende la comunicazione ufficiale di Sinner)

Townsend/Shelton vs Anisimova/Rune

Williams/Opelka vs Muchova/Rublev

Errani/Vavassori vs Rybakina/Fritz

Musetti ed Errani/Vavassori, dove vedere doppio misto Us Open

Le partite degli Us Open 2025 sono trasmesse in diretta tv in Italia in chiaro su Supertennis e via satellite sui canali di Sky Sport. I match saranno visibili anche in streaming sulle piattaforme Sky Go, Now Tv e SuperTenniX.

Sinner doppio misto Sinner Us Open Musetti Us Open Errani Vavassori
