circle x black
Cerca nel sito
 

Musetti-Etcheverry: orario, precedenti e dove vederla in tv

Il tennista azzurro affronta l'argentino negli ottavi dell'Atp 500 di Vienna

Lorenzo Musetti - Ipa/Fotogramma
Lorenzo Musetti - Ipa/Fotogramma
22 ottobre 2025 | 20.23
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Lorenzo Musetti torna in campo a Vienna. Il tennista azzurro sfida domani, giovedì 23 ottobre, l'argentino Tomas Martin Etcheverry, numero 60 del ranking Atp, - in diretta tv e streaming - agli ottavi di finale del torneo 500 austriaco. Musetti è reduce dalla vittoria dell'esordio contro il serbo Medjedovic, subentrato da lucky loser dopo il ritiro di Stefanos Tsitsipas, mentre Etcheverry ha battuto il norvegese Budkov Kjaer.

Musetti-Etcheverry, orario e precedenti

La sfida tra Musetti ed Etcheverry è in programma domani, giovedì 23 ottobre, non prima delle 20.15. I due tennisti si sono affrontati in un solo precedente, vinto dall'azzurro in due set nel secondo turno dell'ultimo Masters 1000 di Madrid.

Musetti-Etcheverry, dove vederla in tv

Musetti-Etcheverry sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva sui canali SkySport. Il match sarà visibile anche in streaming sull'app SkyGo e su NOW.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
musetti musetti oggi musetti vienna musetti etcheverry musetti etcheverry oggi musetti dove vederlo in tv musetti orario
Vedi anche
Russia, Putin annuncia esercitazioni nucleari - Video
L'ultima cena di Pasolini, a 50 anni dalla morte il racconto del ristoratore - Video
Ilaria Cucchi torna al Pertini: "Qui 16 anni fa mio fratello Stefano moriva di giustizia" - Video
Festa del Cinema di Roma, è il giorno di Jafar Panahi e Carolina Crescentini con ‘Mrs Playmen’: la videonews
﻿Sollima su Netflix con 'Il Mostro': "Violenza e femminicidi, un passato che risuona ancora oggi" - Video
Trump cancella l'incontro con Putin? "Non voglio perdere tempo" - Video
Mattarella a Marcinelle: "Simbolo della dignità del lavoro" - Video
Conte: "Interessato a progetto Onorato per alternativa a Meloni, sì a dialogo" - Video
Salis: "Attaccare? No, proporre politica diversa, a Genova ha funzionato" - Video
Nasce Progetto Civico Italia, Onorato: "Possiamo dare un contributo decisivo" - Video
Daniele Silvestri: "Ragazzi in piazza per Flotilla mi fanno ben sperare" - Video
Trump: "Non sono un re, mi faccio il mazzo per gli Usa" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza