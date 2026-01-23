Lorenzo Musetti di nuovo protagonista agli Australian Open 2026. Nella settima giornata dello Slam di Melbourne, che inizia nella notte tra oggi, venerdì 23 gennaio, e domani, sabato 24, il tennista azzurro affronta il ceco Tomas Machac - in diretta tv e streaming - nel terzo turno. Musetti, nei primi due turni, ha battuto Collignon all'esordio prima di vincere il derby italiano contro Sonego.

Musetti-Machac, orario e precedenti

La sfida tra Musetti e Machac è in programma sabato 24 gennaio a mezzanotte e mezza ora italiana. I due tennisti si sono affrontati in un solo precedente, risalente agli ottavi dell'Atp di Marsiglia del 2024, quando Machac si impose in due set.

Musetti-Machac, dove vederla in tv

Musetti-Machac sarà trasmessa in diretta televisiva sui canali Eurosport, visibili tramite smart tv. Lo Slam sarà trasmesso, sempre su Eurosport, anche da Dazn, TimVision e Prime Video Channels, oltre che da Discovery+ e HBO Max.