Il tennista azzurro affronta il ceco nel terzo turno degli Australian Open 2026
Lorenzo Musetti di nuovo protagonista agli Australian Open 2026. Nella settima giornata dello Slam di Melbourne, che inizia nella notte tra oggi, venerdì 23 gennaio, e domani, sabato 24, il tennista azzurro affronta il ceco Tomas Machac - in diretta tv e streaming - nel terzo turno. Musetti, nei primi due turni, ha battuto Collignon all'esordio prima di vincere il derby italiano contro Sonego.
La sfida tra Musetti e Machac è in programma sabato 24 gennaio a mezzanotte e mezza ora italiana. I due tennisti si sono affrontati in un solo precedente, risalente agli ottavi dell'Atp di Marsiglia del 2024, quando Machac si impose in due set.
Musetti-Machac sarà trasmessa in diretta televisiva sui canali Eurosport, visibili tramite smart tv. Lo Slam sarà trasmesso, sempre su Eurosport, anche da Dazn, TimVision e Prime Video Channels, oltre che da Discovery+ e HBO Max.