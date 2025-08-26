circle x black
Cerca nel sito
 

Musetti-Mpetshi Perricard: orario, precedenti e dove vederla in tv

Il tennista azzurro sfida il francese nel primo turno degi US Open

Lorenzo Musetti - Ipa/Fotogramma
Lorenzo Musetti - Ipa/Fotogramma
26 agosto 2025 | 07.39
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Torna in campo Lorenzo Musetti. Il tennista azzurro esordisce oggi, martedì 26 agosto, agli US Open 2025 sfidando il francese Giovanni Mpetshi Perricard, numero 37 del mondo, nel primo turno dello Slam americano, vinto lo scorso anno da Jannik Sinner. Musetti torna a giocare dopo l'eliminazione al secondo turno del Masters 1000 di Cincinnati, per mano del francese Bonzi, e da quella al primo turno al Wimbledon, risultati che l'hanno fatto scivolare al decimo posto della classifica Atp.

Musetti-Mpetshi Perricard, orario e precedenti

La sfida tra Musetti e Mpetshi Perricard è in programma oggi, martedì 26 agosto, alle ore 17 sul Louis Armstrong Stadium. I due tennisti si sono affrontati in due precedenti, con Musetti che conduce con un parziale di 2-0. L'ultimo incontro risale agli ottavi di finale di Wimbledon del 2024, quando l'azzurro si impose in quattro set.

Musetti-Mpetshi Perricard, dove vederla in tv

Musetti-Mpetshi Perricard, come tutte le partite degli Us Open 2025, sarà trasmessa in diretta tv in chiaro su SuperTennis, ma anche sui canali di SkySport. Il match sarà visibile anche in streaming sull'app Sky Go, su NOW e SuperTenniX.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
musetti musetti mpetshi perricard musetti mpetshi perricard orario musetti oggi musetti mpetshi perricard dove vederla in tv us open us open dove vederli in tv
Vedi anche
News to go
Pensioni, Cgia di Mestre: "Entro il 2029 da sostituire 3 milioni di lavoratori"
News to go
Stop a pesce fresco in tutto l'Adriatico
News to go
Crolla il numero degli artigiani
News to go
Bonus psicologo 2025, come fare domanda
Stanze in affitto, Milano è la città più cara: mappa e prezzi
Mantova, paura in centro: minaccia passanti con coltello. Arrestato con il taser - Video
Sgombero Leoncavallo, manifestazione a Milano il 6 settembre: videonews dal nostro inviato
Presidente 'Mamme Leoncavallo': "Oggi lo sgombero, speriamo non sia la fine" - Video
Piove dentro al Frecciabianca Torino-Roma, corridoio allagato e sedili zuppi - Video
Baudo, Al Bano si commuove: "Tornare qui è una grande emozione" - Video
Baudo, La Russa: "Ho conosciuto Pippo quando avevo nove anni, dissero 'farà strada'" - Video
Baudo, Mazzi: "Pippo ci parlava sempre di Militello, era un grande uomo di cultura" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza