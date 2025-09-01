circle x black
Musetti-Munar oggi agli Us Open: orario, precedenti e dove vedere match (anche in chiaro)

L'azzurro sfida lo spagnolo per un posto nei quarti dello Slam

Lorenzo Musetti - Fotogramma/IPA
01 settembre 2025 | 10.26
Redazione Adnkronos
Prima volta agli ottavi di finale degli Us Open per Lorenzo Musetti. Oggi, lunedì 1 settembre, l'azzurro affronta Jaume Munar in un match che mette in palio i quarti di finale contro uno tra Sinner e Bublik. Il numero 10 del ranking arriva dal successo nel derby contro Cobolli, mentre lo spagnolo ha eliminato il belga Bergs nel terzo turno. Ecco orario, precedenti e dove vedere il match in tv e streaming.

Musetti-Munar, orario e precedenti

Sarà il quarto incrocio tra Musetti e Munar a livello Atp. Per Lorenzo, un solo successo, tra l'altro nell'unico incrocio a livello Slam (al secondo turno di Wimbledon 2023). Il match di oggi sarà il terzo di giornata al Louis Armstrong Stadium e dovrebbe cominciare indicativamente verso le 21.

Musetti-Munar, dove vederla

Le partite degli Us Open 2025 sono trasmesse in diretta tv in Italia in chiaro su Supertennis e via satellite sui canali di Sky Sport. I match saranno visibili anche in streaming sulle piattaforme Sky Go, NOW e SuperTenniX.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Musetti Musetti Munar Musetti oggi tv Us Open
