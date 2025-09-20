Il tennista azzurro sfiderà il croato negli ottavi di finale dell'Atp 500 di Chengdu
Lorenzo Musetti torna in campo. Il tennista azzurro sfida oggi, sabato 20 settembre, il croato Dino Prizmic, numero 121 del mondo, - in diretta tv e streaming - negli ottavi di finale dell'Atp 500 di Chengdu, in Cina, uno dei primi tornei dello swing asiatico in cui ci sarà anche Jannik Sinner, di scena a Pechino. Musetti, al nono posto del ranking Atp, è reduce dall'eliminazione ai quarti di finale degli Us Open proprio per mano del numero 2 del mondo e va a caccia del pass per le Finals di Torino.
La sfida tra Musetti e Prizmic è in programma oggi, sabato 20 settembre, alle 8.30 ora italiana. Quello in Cina sarà il primo precedente tra i due, che non si sono mai affrontati finora in carriera.
Musetti-Prizmic sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva sui canali SkySport. Il match si potrà seguire anche in streaming sull'app SkyGo e su NOW.