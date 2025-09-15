circle x black
Musetti gioca a Chengdu: il tabellone di Lorenzo

Il tennista azzurro partirà dal secondo turno. Nell'Atp 250 anche Darderi e Sonego

Lorenzo Musetti - Ipa/Fotogramma
Lorenzo Musetti - Ipa/Fotogramma
15 settembre 2025 | 14.29
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Quando gioca Lorenzo Musetti? Il tennista azzurro scende in campo a Chengdu e ha scoperto oggi, lunedì 15 settembre, il tabellone dell'Atp 250, in programma dal 17 al 23 settembre, a cui parteciperà per aprire lo swing asiatico. Obiettivo è conquistare punti pesanti per la Race verso le prossime Atp Finals 2025 di Torino. Musetti, numero nove del mondo, ha ottenuto un bye al primo turno volando direttamente al secondo, dove troverà uno tra il francese Terence Atmane, che aveva sorpreso nell'ultimo Masters 1000 di Cincinnati dove era arrivato fino alle semifinali, prima di essere eliminato da Jannik Sinner, e il croato Dino Primiz.

I pericoli verso la finale si chiamano Tallon Griekspoor, olandese numero 31 del mondo, e Giovanni Mpetshi Perricard, franche che occupa il 36esiumo posto del ranking Atp e che Musetti ha già affrontato, eliminandolo, al primo turno degli ultimi Us Open. In tabellone altri due italiani: Lucaino Darderi sfiderà nel secondo turno l'australiano Jordan Thompson o un qualificato, mentre Lorenzo Sonego esordirà al primo turno con l'argentino Juan Manuel Cerundolo.

