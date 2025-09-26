circle x black
Musetti si arrabbia a Pechino, cosa succede nel match con Mpetshi Perricard

L'azzurro irritato dal comportamento di alcuni spettatori

Lorenzo Musetti
26 settembre 2025 | 21.42
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Lorenzo Musetti perde le staffe e se la prende con il pubblico di Pechino. L'azzurro, nel corso del match vinto contro il francese Giovanni Mpetshi Perricard, nel corso del tie-break del secondo set si infuria dopo un errore di dritto.

Il microfono a bordo campo cattura le parole del toscano, che impreca in italiano ad alta voce. "Tossiscono sempre 'sti caz.. di cinese. Tossiscono sempre, caz.. Tossiscono ogni 3 secondi", dice Musetti, rivolgendosi forse al proprio angolo. Quindi, per sottolineare il 'disturbo' provocato da qualche spettatore, Musetti tossisce in maniera plateale prima di riprendere il gioco. Il pubblico non capisce le parole dell'azzurro e non interpreta nel modo corretto la situazione. Per questo, quando Musetti tossisce polemicamente, gli spettatori ridono.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
musetti pechino musetti atp pechino lorenzo musetti
