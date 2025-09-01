circle x black
Cerca nel sito
 

Musetti, derby con Sinner? "Spero di incontrarlo, tutta Italia vuole vedere questa partita"

Il tennista toscano ha parlato della possibile sfida con il numero uno ai quarti degli Us Open

Lorenzo Musetti - Ipa/Fotogramma
Lorenzo Musetti - Ipa/Fotogramma
01 settembre 2025 | 22.44
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Lorenzo Musetti raggiunge i quarti degli Us Open 2025 e aspetta Jannik Sinner. Oggi, venerdì 1 settembre, il tennista toscano ha dominato Jaume Munar in tre set negli ottavi dello Slam americano e attende il compagno di Davis, atteso dal match contro Bublik, nel prossimo turno per uno spettacolare derby azzurro. "Spero di affrontare Jannik ai quarti, penso che tutta Italia vuole vedere questa partita", ha detto Musetti nell'immediato post partita, allargando poi la sua analisi.

"Penso che in un derby, se ci sarà, si debba tifare per lo spettacolo. Il bel punto, la lotta, che sicuramente ci sarà", ha detto Musetti nel post partita ai microfoni di SkySport, "ogni italiano avrà una preferenza e io non costringo nessuno a tifarmi. Un punto può piacere a qualcuno, uno a qualcun altro. Io e Jannik abiamo due stili di gioco completamente differenti".

Musetti, in ogni caso, può festeggiare la prima qualificazione della carriera ai quarti degli Us Open: "Credo che non sia un discorso di miglioramenti sul cemento, ma più ampio", ha spiegato il numero dieci del mondo, "una settimana fa ero considerato un giocatore non adatto al cemento, ora ho fatto uno step in avanti perché credo che il mio gioco si possa adattare a questa superficie. Le partite che ho giocato in doppio mi hanno dato fiducia e sono contento di essere per la prima volta ai quarti di finale degli Us Open".

Leggi anche
Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
sinner musetti sinner musetti derby sinner musetti us open sinner us open musetti us open
Vedi anche
Mostra Venezia, 8 minuti di applausi per Kim Novak Leone d’oro alla carriera
News to go
Lavoro, introvabili operai specializzati
News to go
Al via da oggi lezioni 'semestre aperto' Medicina
Mostra Venezia, 'Sotto le nuvole' e 'Frankenstein': il commento delle nostre inviate - Video
News to go
Scuola, tra libri e materiale in arrivo stangata da 1.300 a studente
A Venezia Giorgio Armani festeggia 50 anni della maison - Video
Isaac ed Elordi infiammano il red carpet del Lido di Venezia - Video
Emanuela Fanelli al corteo pro Palestina al Lido di Venezia - Video
Corteo pro-Pal, arriva la motonave al Lido - Video
A Venezia festa in onore del regista Guillermo del Toro - Video
News to go
Università, quando inizia l'anno accademico 2025-2026
Julia Roberts, il primo red carpet al Lido dell'iconica 'Pretty Woman' - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza