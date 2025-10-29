circle x black
Musetti-Sonego: orario, precedenti e dove vederla in tv

Derby azzurro nel secondo turno del Masters 1000 di Parigi

29 ottobre 2025
Lorenzo Musetti esordisce a Parigi. Oggi, mercoledì 29 ottobre, il tennista toscano affronta Lorenzo Sonego - in diretta tv e streaming - nel derby azzurro del secondo turno del Masters 1000 francese. Musetti, che in passato ha giocato in doppio proprio con Sonego, è reduce dalla semifinale conquistata a Vienna, dove è stato battuto da Alexander Zverev, poi sconfitto a sua volta da Jannik Sinner in finale, e va a caccia di punti preziosi per sigillare la qualificazione alle Atp Finals di Torino. Sonego, nel primo turno del torneo, ha superato lo statunitense Sebastian Korda in due set.

Musetti-Sonego, orario e precedenti

Il derby tra Musetti e Sonego è in programma oggi, mercoledì 29 ottobre, nel tardo pomeriggio sul campo numero 1. La sfida tutta azzurra è il quarto match del programma che si apre alle 11. L'inizio del derby non è previsto prima delle 15.30, secondo il calendario ufficiale, ma ci sono buone possibilità che il primo scambio vada in scena dopo le 17.

I due tennisti si sono sfidati in due precedenti, con il parziale fermo sull'1-1. Nell'ultimo incontro, nel secondo turno dell'edizione 2024 di Vienna, è stato Musetti a imporsi in due set.

Musetti-Sonego, dove vederla in tv

Musetti-Sonego sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva sui canali SkySport. Il match sarà visibile anche in streaming sull'app SkyGo, su NOW e Tennis Tv.

