Musetti-Sonego: orario, precedenti e dove vederla in tv

Derby azzurro al secondo turno degli Australian Open

Lorenzo Musetti - Ipa/Fotogramma
21 gennaio 2026 | 07.56
Redazione Adnkronos
Derby azzurro agli Australian Open. Nella quinta giornata dello Slam di Melbourne che comincia nella notte tra oggi, mercoledì 21 gennaio, e domani, giovedì 22, Lorenzo Musetti sfida Lorenzo Sonego, amico e compagno di doppio, - in diretta tv e streaming - nel secondo turno del torneo. Musetti ha esordito superando il belga Raphael Collignon, ritiratosi sul 2-1 per l'azzurro, nel primo turno, mentre Sonego ha vinto contro lo spagnolo Taberner.

Musetti-Sonego, orario e precedenti

La sfida tra Musetti e Sonego è in programma giovedì 22 gennaio all'1.30 ora italiana. I due tennisti si sono affrontati in tre precedenti, con Sonego che conduce con un parziale di 2-1. L'ultimo incrocio risale al terzo turno dell'ultimo Masters 1000 di Parigi, dove fu proprio Sonego a eliminare Musetti in tre set.

Musetti-Sonego, dove vederla in tv

Musetti-Sonego sarà trasmessa in diretta televisiva sui canali Eurosport, visibili tramite smart tv. Lo Slam sarà trasmesso, sempre su Eurosport, anche da Dazn, TimVision e Prime Video Channels, oltre che da Discovery+ e HBO Max.

